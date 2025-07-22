https://ria.ru/20250722/oskvernenie--2030548738.html

В Крыму задержали туристов за осквернение Обелиска Славы

В Крыму задержали туристов за осквернение Обелиска Славы - РИА Новости, 22.07.2025

В Крыму задержали туристов за осквернение Обелиска Славы

Трое туристов задержаны за осквернение Обелиска Славы в поселке Орджоникидзе на юго-востоке Крыма, сообщает пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T09:42:00+03:00

2025-07-22T09:42:00+03:00

2025-07-22T10:17:00+03:00

республика крым

феодосия

москва

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030555362_0:0:1913:1076_1920x0_80_0_0_702e79e0adfd03d7d40a9818730be16d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Трое туристов задержаны за осквернение Обелиска Славы в поселке Орджоникидзе на юго-востоке Крыма, сообщает пресс-служба МВД республики. "Полицейские в Феодосии задержали троих молодых людей, снимавших неподобающее видео на Обелиске Славы. Ими оказались жители города Москва, 18 и 19 лет, и 17-летний житель города Подольск, которые прибыли в Крым на отдых", - говорится в сообщении. По данным ведомства, трое молодых людей познакомились на набережной Феодосии. "Прогуливаясь вблизи Обелиска Славы, двое предложили 17-летнему знакомому залезть на памятник и снять видеоролик и опубликовать в социальных сетях с целью увеличения количества подписчиков", - подчеркнули в полиции. Задержанные дали признательные показания. В оперативном видео МВД двое из задержанных – один, который снимал на телефон, а второй, который залез на памятник – принесли свои извинения и заявили, что раскаиваются за свой поступок. Обелиск Славы посвящен памяти солдат, погибших в Великой Отечественной войне.

https://ria.ru/20250630/stavropole-2026322897.html

https://ria.ru/20250625/peterburg-2025326441.html

республика крым

феодосия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика крым, феодосия, москва, происшествия