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В Крыму задержали туристов за осквернение Обелиска Славы
В Крыму задержали туристов за осквернение Обелиска Славы - РИА Новости, 22.07.2025
В Крыму задержали туристов за осквернение Обелиска Славы
Трое туристов задержаны за осквернение Обелиска Славы в поселке Орджоникидзе на юго-востоке Крыма, сообщает пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T09:42:00+03:00
2025-07-22T09:42:00+03:00
2025-07-22T10:17:00+03:00
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феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Трое туристов задержаны за осквернение Обелиска Славы в поселке Орджоникидзе на юго-востоке Крыма, сообщает пресс-служба МВД республики. "Полицейские в Феодосии задержали троих молодых людей, снимавших неподобающее видео на Обелиске Славы. Ими оказались жители города Москва, 18 и 19 лет, и 17-летний житель города Подольск, которые прибыли в Крым на отдых", - говорится в сообщении. По данным ведомства, трое молодых людей познакомились на набережной Феодосии. "Прогуливаясь вблизи Обелиска Славы, двое предложили 17-летнему знакомому залезть на памятник и снять видеоролик и опубликовать в социальных сетях с целью увеличения количества подписчиков", - подчеркнули в полиции. Задержанные дали признательные показания. В оперативном видео МВД двое из задержанных – один, который снимал на телефон, а второй, который залез на памятник – принесли свои извинения и заявили, что раскаиваются за свой поступок. Обелиск Славы посвящен памяти солдат, погибших в Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20250630/stavropole-2026322897.html
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республика крым, феодосия, москва, происшествия
Республика Крым, Феодосия, Москва, Происшествия
В Крыму задержали туристов за осквернение Обелиска Славы
В Крыму задержали троих туристов за осквернение Обелиска Славы
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Трое туристов задержаны за осквернение Обелиска Славы в поселке Орджоникидзе на юго-востоке Крыма, сообщает пресс-служба МВД республики.
"Полицейские в Феодосии
задержали троих молодых людей, снимавших неподобающее видео на Обелиске Славы. Ими оказались жители города Москва
, 18 и 19 лет, и 17-летний житель города Подольск
, которые прибыли в Крым
на отдых", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, трое молодых людей познакомились на набережной Феодосии.
"Прогуливаясь вблизи Обелиска Славы, двое предложили 17-летнему знакомому залезть на памятник и снять видеоролик и опубликовать в социальных сетях с целью увеличения количества подписчиков", - подчеркнули в полиции.
Задержанные дали признательные показания. В оперативном видео МВД двое из задержанных – один, который снимал на телефон, а второй, который залез на памятник – принесли свои извинения и заявили, что раскаиваются за свой поступок.
Обелиск Славы посвящен памяти солдат, погибших в Великой Отечественной войне.