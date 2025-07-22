https://ria.ru/20250722/orban-2030667803.html
"Вновь пригрозил". Орбан ответил на дерзкий выпад Зеленского
"Вновь пригрозил". Орбан ответил на дерзкий выпад Зеленского - РИА Новости, 22.07.2025
"Вновь пригрозил". Орбан ответил на дерзкий выпад Зеленского
Венгрия не боится угроз Владимира Зеленского, заявил премьер-министр государства Виктор Орбан, чьи слова передает представитель венгерского правительства Золтан РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T17:04:00+03:00
2025-07-22T17:04:00+03:00
2025-07-22T17:04:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Венгрия не боится угроз Владимира Зеленского, заявил премьер-министр государства Виктор Орбан, чьи слова передает представитель венгерского правительства Золтан Ковач в соцсети X."Зеленский вновь угрожает Венгрии. Мы восприняли это серьезно, но мы его не боимся", — заявил венгерский премьер.Орбан также предупредил о глубоком влиянии Украины на внутреннюю политику своей страны, отметил Ковач.Во вторник венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Зеленский относится к венграм, в том числе закарпатским, как к врагам, но Будапешт не поддастся на его угрозы и все равно будет против вступления Киева в Евросоюз.
https://ria.ru/20250722/detal-2030650555.html
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в мире, венгрия, украина, будапешт, виктор орбан, владимир зеленский, золтан ковач
В мире, Венгрия, Украина, Будапешт, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Золтан Ковач
"Вновь пригрозил". Орбан ответил на дерзкий выпад Зеленского
Орбан: Зеленский не может своими угрозами запугать Венгрию