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"Вновь пригрозил". Орбан ответил на дерзкий выпад Зеленского - РИА Новости, 22.07.2025
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17:04 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/orban-2030667803.html
"Вновь пригрозил". Орбан ответил на дерзкий выпад Зеленского
"Вновь пригрозил". Орбан ответил на дерзкий выпад Зеленского - РИА Новости, 22.07.2025
"Вновь пригрозил". Орбан ответил на дерзкий выпад Зеленского
Венгрия не боится угроз Владимира Зеленского, заявил премьер-министр государства Виктор Орбан, чьи слова передает представитель венгерского правительства Золтан РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T17:04:00+03:00
2025-07-22T17:04:00+03:00
в мире
венгрия
украина
будапешт
виктор орбан
владимир зеленский
золтан ковач
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Венгрия не боится угроз Владимира Зеленского, заявил премьер-министр государства Виктор Орбан, чьи слова передает представитель венгерского правительства Золтан Ковач в соцсети X."Зеленский вновь угрожает Венгрии. Мы восприняли это серьезно, но мы его не боимся", — заявил венгерский премьер.Орбан также предупредил о глубоком влиянии Украины на внутреннюю политику своей страны, отметил Ковач.Во вторник венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Зеленский относится к венграм, в том числе закарпатским, как к врагам, но Будапешт не поддастся на его угрозы и все равно будет против вступления Киева в Евросоюз.
https://ria.ru/20250722/detal-2030650555.html
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в мире, венгрия, украина, будапешт, виктор орбан, владимир зеленский, золтан ковач
В мире, Венгрия, Украина, Будапешт, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Золтан Ковач
"Вновь пригрозил". Орбан ответил на дерзкий выпад Зеленского

Орбан: Зеленский не может своими угрозами запугать Венгрию

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Венгрия не боится угроз Владимира Зеленского, заявил премьер-министр государства Виктор Орбан, чьи слова передает представитель венгерского правительства Золтан Ковач в соцсети X.
«
"Зеленский вновь угрожает Венгрии. Мы восприняли это серьезно, но мы его не боимся", — заявил венгерский премьер.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
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Орбан также предупредил о глубоком влиянии Украины на внутреннюю политику своей страны, отметил Ковач.
Во вторник венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Зеленский относится к венграм, в том числе закарпатским, как к врагам, но Будапешт не поддастся на его угрозы и все равно будет против вступления Киева в Евросоюз.
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В миреВенгрияУкраинаБудапештВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийЗолтан Ковач
 
 
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