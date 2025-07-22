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В Ростовской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 22.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:12 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/opasnost-2030733579.html
В Ростовской области объявили опасность атаки БПЛА
В Ростовской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 22.07.2025
В Ростовской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников объявили на всей территории Ростовской области, сообщает МЧС России. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T23:12:00+03:00
2025-07-22T23:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
ростовская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявили на всей территории Ростовской области, сообщает МЧС России. "Объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам!" - говорится в сообщении в приложении МЧС Российской Федерации.
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безопасность, ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ростовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростовской области объявили опасность атаки БПЛА

МЧС: на всей территории Ростовской области объявили угрозу атаки беспилотников

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкУкрытие
Укрытие - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявили на всей территории Ростовской области, сообщает МЧС России.
"Объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам!" - говорится в сообщении в приложении МЧС Российской Федерации.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРостовская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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