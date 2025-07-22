https://ria.ru/20250722/opasnost-2030579510.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 22.07.2025
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил оперштаб региона. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T11:59:00+03:00
2025-07-22T11:59:00+03:00
2025-07-22T12:00:00+03:00
безопасность
курская область
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КУРСК, 22 июл - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил оперштаб региона. Опасность была объявлена в 9.30 мск, ее отменили спустя 2 часа 20 минут. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - говорится в Telegram-канале оперштаба.
https://ria.ru/20250718/rossiya-2030066106.html
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безопасность, курская область
Безопасность, Курская область
В Курской области отменили ракетную опасность
Оперштаб Курской области сообщил об отмене ракетной опасности в регионе