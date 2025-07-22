https://ria.ru/20250722/opasnost-2030548342.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 22.07.2025
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Курской области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T09:39:00+03:00
2025-07-22T09:39:00+03:00
2025-07-22T09:39:00+03:00
безопасность
курская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ТУЛА, 22 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Курской области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250718/rossiya-2030066106.html
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безопасность, курская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Безопасность, Курская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Курской области объявили ракетную опасность
На территории Курской области объявили ракетную опасность