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В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 22.07.2025
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09:39 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/opasnost-2030548342.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 22.07.2025
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Курской области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T09:39:00+03:00
2025-07-22T09:39:00+03:00
безопасность
курская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ТУЛА, 22 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Курской области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250718/rossiya-2030066106.html
курская область
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безопасность, курская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Безопасность, Курская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Курской области объявили ракетную опасность

На территории Курской области объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖелезобетонное укрытие на улице в Курске
Железобетонное укрытие на улице в Курске - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Железобетонное укрытие на улице в Курске. Архивное фото
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ТУЛА, 22 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Курской области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
"Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в сообщении.
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БезопасностьКурская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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