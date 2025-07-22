В ООН выразили соболезнования в годовщину убийства журналиста Журавлева
ООН в годовщину убийства Журавлева скорбит по погибшим журналистам
Памятник погибшему военкору РИА Новости Ростиславу Журавлеву в Екатеринбурге. Архивное фото
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ООН, 22 июл – РИА Новости. Офис генсека ООН скорбит в связи с гибелью журналистов, сообщил РИА Новости заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, комментируя годовщину убийства военного журналиста агентства Ростислава Журавлева из-за обстрела кассетными боеприпасами ВСУ.
"Мы скорбим по всем журналистам, погибшим в результате конфликта", – сказал Хак в ответ на соответствующий вопрос.
В Екатеринбурге прошел показ фильма о военкоре Журавлеве
18 июля, 15:03
Ростислав Журавлев – военный корреспондент РИА Новости (входит в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР.
Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого – в Запорожскую область. Ростислав, несмотря на свой молодой возраст, входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году он был удостоен премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга.
В конце июля 2023 года в Запорожской области Ростислав готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. 22 июля 2023 года - через четыре дня после своего дня рождения - Журавлев был убит в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил его орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.