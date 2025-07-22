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В ООН выразили соболезнования в годовщину убийства журналиста Журавлева - РИА Новости, 22.07.2025
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01:08 22.07.2025 (обновлено: 01:10 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/oon-2030516990.html
В ООН выразили соболезнования в годовщину убийства журналиста Журавлева
В ООН выразили соболезнования в годовщину убийства журналиста Журавлева - РИА Новости, 22.07.2025
В ООН выразили соболезнования в годовщину убийства журналиста Журавлева
Офис генсека ООН скорбит в связи с гибелью журналистов, сообщил РИА Новости заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак,... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T01:08:00+03:00
2025-07-22T01:10:00+03:00
в мире
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ростислав журавлев
фархан хак
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ООН, 22 июл – РИА Новости. Офис генсека ООН скорбит в связи с гибелью журналистов, сообщил РИА Новости заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, комментируя годовщину убийства военного журналиста агентства Ростислава Журавлева из-за обстрела кассетными боеприпасами ВСУ. "Мы скорбим по всем журналистам, погибшим в результате конфликта", – сказал Хак в ответ на соответствующий вопрос. Ростислав Журавлев – военный корреспондент РИА Новости (входит в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР. Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого – в Запорожскую область. Ростислав, несмотря на свой молодой возраст, входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году он был удостоен премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга. В конце июля 2023 года в Запорожской области Ростислав готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. 22 июля 2023 года - через четыре дня после своего дня рождения - Журавлев был убит в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил его орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.
https://ria.ru/20250718/pokaz-2029973335.html
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в мире, россия, запорожская область, украина, ростислав журавлев, фархан хак, владимир путин, вооруженные силы украины, оон
В мире, Россия, Запорожская область, Украина, Ростислав Журавлев, Фархан Хак, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ООН
В ООН выразили соболезнования в годовщину убийства журналиста Журавлева

ООН в годовщину убийства Журавлева скорбит по погибшим журналистам

© РИА НовостиПамятник погибшему военкору РИА Новости Ростиславу Журавлеву в Екатеринбурге
Памятник погибшему военкору РИА Новости Ростиславу Журавлеву в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости
Памятник погибшему военкору РИА Новости Ростиславу Журавлеву в Екатеринбурге. Архивное фото
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ООН, 22 июл – РИА Новости. Офис генсека ООН скорбит в связи с гибелью журналистов, сообщил РИА Новости заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, комментируя годовщину убийства военного журналиста агентства Ростислава Журавлева из-за обстрела кассетными боеприпасами ВСУ.
"Мы скорбим по всем журналистам, погибшим в результате конфликта", – сказал Хак в ответ на соответствующий вопрос.
Показ фильма о военном корреспонденте РИА Новости Ростиславе Журавлёве состоялся в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
В Екатеринбурге прошел показ фильма о военкоре Журавлеве
18 июля, 15:03
Ростислав Журавлев – военный корреспондент РИА Новости (входит в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР.
Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого – в Запорожскую область. Ростислав, несмотря на свой молодой возраст, входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году он был удостоен премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга.
В конце июля 2023 года в Запорожской области Ростислав готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. 22 июля 2023 года - через четыре дня после своего дня рождения - Журавлев был убит в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил его орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Мирошник оценил реакцию международных организаций на гибель журналистов
1 апреля, 17:28
 
В миреРоссияЗапорожская областьУкраинаРостислав ЖуравлевФархан ХакВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныООН
 
 
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