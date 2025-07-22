https://ria.ru/20250722/oon-2030516990.html

В ООН выразили соболезнования в годовщину убийства журналиста Журавлева

В ООН выразили соболезнования в годовщину убийства журналиста Журавлева - РИА Новости, 22.07.2025

В ООН выразили соболезнования в годовщину убийства журналиста Журавлева

Офис генсека ООН скорбит в связи с гибелью журналистов, сообщил РИА Новости заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак,... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T01:08:00+03:00

2025-07-22T01:08:00+03:00

2025-07-22T01:10:00+03:00

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ООН, 22 июл – РИА Новости. Офис генсека ООН скорбит в связи с гибелью журналистов, сообщил РИА Новости заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, комментируя годовщину убийства военного журналиста агентства Ростислава Журавлева из-за обстрела кассетными боеприпасами ВСУ. "Мы скорбим по всем журналистам, погибшим в результате конфликта", – сказал Хак в ответ на соответствующий вопрос. Ростислав Журавлев – военный корреспондент РИА Новости (входит в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР. Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого – в Запорожскую область. Ростислав, несмотря на свой молодой возраст, входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году он был удостоен премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга. В конце июля 2023 года в Запорожской области Ростислав готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. 22 июля 2023 года - через четыре дня после своего дня рождения - Журавлев был убит в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил его орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.

https://ria.ru/20250718/pokaz-2029973335.html

https://ria.ru/20250401/miroshnik-2008728269.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, запорожская область, украина, ростислав журавлев, фархан хак, владимир путин, вооруженные силы украины, оон