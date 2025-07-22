Рейтинг@Mail.ru
В Омске в парке нашли тело бизнесмена Мацелевича - РИА Новости, 22.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:25 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/omsk-2030558329.html
В Омске в парке нашли тело бизнесмена Мацелевича
В Омске в парке нашли тело бизнесмена Мацелевича - РИА Новости, 22.07.2025
В Омске в парке нашли тело бизнесмена Мацелевича
Тело бизнесмена Станислава Мацелевича было обнаружено в парке в Омске, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T10:25:00+03:00
2025-07-22T10:25:00+03:00
происшествия
омск
омская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030557244_0:19:685:404_1920x0_80_0_0_77fcce0bdd00900584450eaad27795ed.jpg
ОМСК, 22 июл - РИА Новости. Тело бизнесмена Станислава Мацелевича было обнаружено в парке в Омске, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. По словам собеседника, тело обнаружили в парке в районе остановки "Городок Водников". "Изучаются камеры видеонаблюдения. Версия суицида приоритетная. Причины случившегося устанавливаются, проводится проверка", – добавил он. Бывший руководитель "Первой гильдии строителей" был задержан в 2015 году по обвинению в растрате 1,7 миллиарда рублей, а также за создание преступного сообщества, незаконную банковскую деятельность, мошенничество и хищение имущества. Через шесть лет ему вынесли приговор - учитывая время, проведенное в СИЗО, уже в 2022 году Мацелевич вышел на свободу. Его также обязали выплатить почти 1,3 миллиарда рублей. В 2023 году в Омской области сгорел дом семьи Мацелевича, но сам бизнесмен написал в своем Telegram-канале, который активно вел, что "кто-то из гостей неудачно покурил".
https://ria.ru/20250704/telo--2027111686.html
омск
омская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030557244_59:0:680:466_1920x0_80_0_0_7338e8646da0add1066ab9bed2e23970.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омск, омская область
Происшествия, Омск, Омская область
В Омске в парке нашли тело бизнесмена Мацелевича

Тело бизнесмена Станислава Мацелевича обнаружили в парке в Омске

© Фото : СК РФ по Омской областиСтанислав Мацелевич
Станислав Мацелевич - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Фото : СК РФ по Омской области
Станислав Мацелевич. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ОМСК, 22 июл - РИА Новости. Тело бизнесмена Станислава Мацелевича было обнаружено в парке в Омске, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
По словам собеседника, тело обнаружили в парке в районе остановки "Городок Водников".
"Изучаются камеры видеонаблюдения. Версия суицида приоритетная. Причины случившегося устанавливаются, проводится проверка", – добавил он.
Бывший руководитель "Первой гильдии строителей" был задержан в 2015 году по обвинению в растрате 1,7 миллиарда рублей, а также за создание преступного сообщества, незаконную банковскую деятельность, мошенничество и хищение имущества. Через шесть лет ему вынесли приговор - учитывая время, проведенное в СИЗО, уже в 2022 году Мацелевич вышел на свободу. Его также обязали выплатить почти 1,3 миллиарда рублей. В 2023 году в Омской области сгорел дом семьи Мацелевича, но сам бизнесмен написал в своем Telegram-канале, который активно вел, что "кто-то из гостей неудачно покурил".
Андрей Бадалов - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Тело вице-президента "Транснефти" Бадалова нашли возле дома в Москве
4 июля, 10:24
 
ПроисшествияОмскОмская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала