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В Омске в парке нашли тело бизнесмена Мацелевича
В Омске в парке нашли тело бизнесмена Мацелевича - РИА Новости, 22.07.2025
В Омске в парке нашли тело бизнесмена Мацелевича
Тело бизнесмена Станислава Мацелевича было обнаружено в парке в Омске, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T10:25:00+03:00
2025-07-22T10:25:00+03:00
2025-07-22T10:25:00+03:00
происшествия
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ОМСК, 22 июл - РИА Новости. Тело бизнесмена Станислава Мацелевича было обнаружено в парке в Омске, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. По словам собеседника, тело обнаружили в парке в районе остановки "Городок Водников". "Изучаются камеры видеонаблюдения. Версия суицида приоритетная. Причины случившегося устанавливаются, проводится проверка", – добавил он. Бывший руководитель "Первой гильдии строителей" был задержан в 2015 году по обвинению в растрате 1,7 миллиарда рублей, а также за создание преступного сообщества, незаконную банковскую деятельность, мошенничество и хищение имущества. Через шесть лет ему вынесли приговор - учитывая время, проведенное в СИЗО, уже в 2022 году Мацелевич вышел на свободу. Его также обязали выплатить почти 1,3 миллиарда рублей. В 2023 году в Омской области сгорел дом семьи Мацелевича, но сам бизнесмен написал в своем Telegram-канале, который активно вел, что "кто-то из гостей неудачно покурил".
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происшествия, омск, омская область
Происшествия, Омск, Омская область
В Омске в парке нашли тело бизнесмена Мацелевича
Тело бизнесмена Станислава Мацелевича обнаружили в парке в Омске