https://ria.ru/20250722/oms-2030600321.html
Россия и Судан будут сотрудничать в сфере обязательного медстрахования
Россия и Судан будут сотрудничать в сфере обязательного медстрахования - РИА Новости, 22.07.2025
Россия и Судан будут сотрудничать в сфере обязательного медстрахования
Россия и Судан подписали меморандум о сотрудничестве в сфере обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщает пресс-служба Федерального фонда... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T13:15:00+03:00
2025-07-22T13:15:00+03:00
2025-07-22T13:15:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Россия и Судан подписали меморандум о сотрудничестве в сфере обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщает пресс-служба Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Документ о взаимопонимании подписали председатель ФОМС Илья Баланин и гендиректор Национального фонда медицинского страхования Республики Судан Фарог Норальдаим Омар. "Сегодняшняя встреча и подписание меморандума – важный шаг в развитии российско-суданского сотрудничества в области медицинского страхования. Мы открыты к обсуждению инициатив, которые позволят обмениваться опытом, технологиями и лучшими практиками по вопросам медицинского страхования между Российской Федерацией и Республикой Судан", – сказал Баланин, его слова приводит пресс-служба. В рамках встречи российская сторона представила основные принципы работы системы обязательного медицинского страхования, а также рассказала о цифровой трансформации системы ОМС и практике внедрения ИТ-решений. Глава Национального фонда медицинского страхования Судана выступил с обзором деятельности организации. Участники встречи договорились, что документ станет основой укрепления сотрудничества России и Судана, а также дальнейшего взаимодействия двух стран в области медицинского страхования.
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россия, судан, илья баланин
Россия, Судан, Илья Баланин
Россия и Судан будут сотрудничать в сфере обязательного медстрахования
Россия и Судан подписали документ о сотрудничестве в сфере ОМС
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Россия и Судан подписали меморандум о сотрудничестве в сфере обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщает пресс-служба Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).
Документ о взаимопонимании подписали председатель ФОМС Илья Баланин и гендиректор Национального фонда медицинского страхования Республики Судан Фарог Норальдаим Омар.
"Сегодняшняя встреча и подписание меморандума – важный шаг в развитии российско-суданского сотрудничества в области медицинского страхования. Мы открыты к обсуждению инициатив, которые позволят обмениваться опытом, технологиями и лучшими практиками по вопросам медицинского страхования между Российской Федерацией и Республикой Судан", – сказал Баланин, его слова приводит пресс-служба.
В рамках встречи российская сторона представила основные принципы работы системы обязательного медицинского страхования, а также рассказала о цифровой трансформации системы ОМС и практике внедрения ИТ-решений. Глава Национального фонда медицинского страхования Судана выступил с обзором деятельности организации.
Участники встречи договорились, что документ станет основой укрепления сотрудничества России и Судана, а также дальнейшего взаимодействия двух стран в области медицинского страхования.