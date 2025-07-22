https://ria.ru/20250722/oms-2030600321.html

Россия и Судан будут сотрудничать в сфере обязательного медстрахования

Россия и Судан будут сотрудничать в сфере обязательного медстрахования - РИА Новости, 22.07.2025

Россия и Судан будут сотрудничать в сфере обязательного медстрахования

Россия и Судан подписали меморандум о сотрудничестве в сфере обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщает пресс-служба Федерального фонда... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T13:15:00+03:00

2025-07-22T13:15:00+03:00

2025-07-22T13:15:00+03:00

россия

судан

илья баланин

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Россия и Судан подписали меморандум о сотрудничестве в сфере обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщает пресс-служба Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Документ о взаимопонимании подписали председатель ФОМС Илья Баланин и гендиректор Национального фонда медицинского страхования Республики Судан Фарог Норальдаим Омар. "Сегодняшняя встреча и подписание меморандума – важный шаг в развитии российско-суданского сотрудничества в области медицинского страхования. Мы открыты к обсуждению инициатив, которые позволят обмениваться опытом, технологиями и лучшими практиками по вопросам медицинского страхования между Российской Федерацией и Республикой Судан", – сказал Баланин, его слова приводит пресс-служба. В рамках встречи российская сторона представила основные принципы работы системы обязательного медицинского страхования, а также рассказала о цифровой трансформации системы ОМС и практике внедрения ИТ-решений. Глава Национального фонда медицинского страхования Судана выступил с обзором деятельности организации. Участники встречи договорились, что документ станет основой укрепления сотрудничества России и Судана, а также дальнейшего взаимодействия двух стран в области медицинского страхования.

https://ria.ru/20250703/foms--2026917833.html

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россия, судан, илья баланин