https://ria.ru/20250722/ogranicheniya-2030624785.html
Аэропорт "Внуково" работает без перебоев
Аэропорт "Внуково" работает без перебоев - РИА Новости, 22.07.2025
Аэропорт "Внуково" работает без перебоев
Аэропорт "Внуково" работает без перебоев на фоне вводимых ранее ограничений, сообщила авиагавань. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T14:49:00+03:00
2025-07-22T14:49:00+03:00
2025-07-22T14:49:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Аэропорт "Внуково" работает без перебоев на фоне вводимых ранее ограничений, сообщила авиагавань. "Аэропорт "Внуково" совместно с авиакомпаниями стабилизировал расписание после временных ограничений на использование воздушного пространства. Обслуживание пассажиров и воздушных судов происходит в соответствии с суточным планом полетов и производственными графиками. Рейсы на вылет и прилет выполняются согласно очередности и готовности", - рассказали в авиагавани. Там добавили, что в период ожидания рейсов пассажирам предлагается: бесплатная питьевая вода, комната матери и ребенка и медпункт, которые работают круглосуточно, игровые пространства для детей, зарядные станции во всех зонах терминала. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов массово вводились в аэропортах Центральной России на выходных 19-20 июля. В это время несколько раз аэропорты московского авиаузла приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. На утро понедельника аэропорты входят в штатный режим работы, а перевозчики работают над стабилизацией расписания.
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внуково (аэропорт), россия, общество, москва
Внуково (аэропорт), Россия, Общество, Москва
Аэропорт "Внуково" работает без перебоев
Аэропорт Внуково стабилизировал расписание после временных ограничений
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Аэропорт "Внуково" работает без перебоев на фоне вводимых ранее ограничений, сообщила авиагавань.
"Аэропорт "Внуково" совместно с авиакомпаниями стабилизировал расписание после временных ограничений на использование воздушного пространства. Обслуживание пассажиров и воздушных судов происходит в соответствии с суточным планом полетов и производственными графиками. Рейсы на вылет и прилет выполняются согласно очередности и готовности", - рассказали в авиагавани.
Там добавили, что в период ожидания рейсов пассажирам предлагается: бесплатная питьевая вода, комната матери и ребенка и медпункт, которые работают круглосуточно, игровые пространства для детей, зарядные станции во всех зонах терминала.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов массово вводились в аэропортах Центральной России на выходных 19-20 июля. В это время несколько раз аэропорты московского авиаузла приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. На утро понедельника аэропорты входят в штатный режим работы, а перевозчики работают над стабилизацией расписания.