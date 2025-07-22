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В офисе Baza завершились следственные действия, сообщил адвокат - РИА Новости, 22.07.2025
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15:29 22.07.2025 (обновлено: 15:36 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/ofis-2030638606.html
В офисе Baza завершились следственные действия, сообщил адвокат
В офисе Baza завершились следственные действия, сообщил адвокат - РИА Новости, 22.07.2025
В офисе Baza завершились следственные действия, сообщил адвокат
Следственные действия в офисе издания Baza в Москве завершились, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Михальчик. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T15:29:00+03:00
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москва
россия
алексей михальчик
глеб трифонов
красноярский край
telegram-канал baza
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Следственные действия в офисе издания Baza в Москве завершились, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Михальчик.Во вторник полиция пришла с обысками в офис Baza, где изымала компьютеры и документы, а также в квартиру главреда Глеба Трифонова, которого забрали на допрос в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ). Как передавал корреспондент РИА Новости, из офиса правоохранители вынесли несколько коробок и мешков. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий на полицейских, предположительно, передававших информацию Telegram-каналу Baza. В рамках дела проведены обыски в Москве, Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области, сообщал СК РФ."Следственные действия в офисе завершились", - сказал он.
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москва, россия, алексей михальчик, глеб трифонов, красноярский край, telegram-канал baza, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Москва, Россия, Алексей Михальчик, Глеб Трифонов, Красноярский край, Telegram-канал Baza, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В офисе Baza завершились следственные действия, сообщил адвокат

Михальчик: в офисе Baza в Москве завершились следственные действия

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОбыски в офисе редакции Ваza
Обыски в офисе редакции Ваza - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Обыски в офисе редакции Ваza
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Следственные действия в офисе издания Baza в Москве завершились, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Михальчик.
Во вторник полиция пришла с обысками в офис Baza, где изымала компьютеры и документы, а также в квартиру главреда Глеба Трифонова, которого забрали на допрос в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ). Как передавал корреспондент РИА Новости, из офиса правоохранители вынесли несколько коробок и мешков. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий на полицейских, предположительно, передававших информацию Telegram-каналу Baza. В рамках дела проведены обыски в Москве, Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области, сообщал СК РФ.
"Следственные действия в офисе завершились", - сказал он.
Здание уральской редакции информационного интернет-агентства URA.RU в Екатеринбурге, где проходят обыски - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Адвокат прокомментировал обыски в редакции URA.RU
5 июня, 13:56
 
МоскваРоссияАлексей МихальчикГлеб ТрифоновКрасноярский крайTelegram-канал BazaСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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