https://ria.ru/20250722/ofis-2030638606.html

В офисе Baza завершились следственные действия, сообщил адвокат

В офисе Baza завершились следственные действия, сообщил адвокат - РИА Новости, 22.07.2025

В офисе Baza завершились следственные действия, сообщил адвокат

Следственные действия в офисе издания Baza в Москве завершились, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Михальчик. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T15:29:00+03:00

2025-07-22T15:29:00+03:00

2025-07-22T15:36:00+03:00

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россия

алексей михальчик

глеб трифонов

красноярский край

telegram-канал baza

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Следственные действия в офисе издания Baza в Москве завершились, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Михальчик.Во вторник полиция пришла с обысками в офис Baza, где изымала компьютеры и документы, а также в квартиру главреда Глеба Трифонова, которого забрали на допрос в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ). Как передавал корреспондент РИА Новости, из офиса правоохранители вынесли несколько коробок и мешков. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий на полицейских, предположительно, передававших информацию Telegram-каналу Baza. В рамках дела проведены обыски в Москве, Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области, сообщал СК РФ."Следственные действия в офисе завершились", - сказал он.

https://ria.ru/20250605/advokat-2021088711.html

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москва, россия, алексей михальчик, глеб трифонов, красноярский край, telegram-канал baza, следственный комитет россии (ск рф), происшествия