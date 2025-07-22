https://ria.ru/20250722/odessa-2030521635.html
В Одессе прогремели взрывы
В Одессе прогремели взрывы - РИА Новости, 22.07.2025
В Одессе прогремели взрывы
В Одессе прогремели взрывы, сообщил мэр города Геннадий Труханов в Telegram-канале. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T02:32:00+03:00
2025-07-22T02:32:00+03:00
2025-07-22T02:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
одесса
в мире
геннадий труханов
россия
одесская область
вооруженные силы украины
взрыв
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969143782_177:199:1280:820_1920x0_80_0_0_1a9c6bbe575a543d44ae16ee72c8ff93.jpg
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В Одессе прогремели взрывы, сообщил мэр города Геннадий Труханов в Telegram-канале.В самой области объявили воздушную тревогу."В городе слышны взрывы!" — написал чиновник.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250721/kiev-2030425400.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
одесса
россия
одесская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969143782_184:16:1280:838_1920x0_80_0_0_08447f670e16f7f920cfaff5984e1a35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одесса, в мире, геннадий труханов, россия, одесская область, вооруженные силы украины, взрыв
Специальная военная операция на Украине, Одесса, В мире, Геннадий Труханов, Россия, Одесская область, Вооруженные силы Украины, Взрыв
В Одессе прогремели взрывы
В Одессе после воздушной тревоги прогремел взрыв