https://ria.ru/20250722/odessa-2030521635.html

В Одессе прогремели взрывы

В Одессе прогремели взрывы - РИА Новости, 22.07.2025

В Одессе прогремели взрывы

В Одессе прогремели взрывы, сообщил мэр города Геннадий Труханов в Telegram-канале. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T02:32:00+03:00

2025-07-22T02:32:00+03:00

2025-07-22T02:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В Одессе прогремели взрывы, сообщил мэр города Геннадий Труханов в Telegram-канале.В самой области объявили воздушную тревогу."В городе слышны взрывы!" — написал чиновник.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250721/kiev-2030425400.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

одесса, в мире, геннадий труханов, россия, одесская область, вооруженные силы украины, взрыв