https://ria.ru/20250722/obvinenie-2030669672.html

Жительницу Уфы обвинили в экспорте реактивов для оружия массового поражения

Жительницу Уфы обвинили в экспорте реактивов для оружия массового поражения - РИА Новости, 22.07.2025

Жительницу Уфы обвинили в экспорте реактивов для оружия массового поражения

Управление ФСБ по Башкирии завершило расследование уголовного дела против уфимки, продававшей иностранному юридическому лицу химические вещества, которые могут... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T17:10:00+03:00

2025-07-22T17:10:00+03:00

2025-07-22T17:10:00+03:00

происшествия

россия

уфа

республика башкортостан

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg

УФА, 22 июл – РИА Новости. Управление ФСБ по Башкирии завершило расследование уголовного дела против уфимки, продававшей иностранному юридическому лицу химические вещества, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, сообщает пресс-служба ведомства. "УФСБ России по Республике Башкортостан во взаимодействии с Башкортостанской таможней выявлена и пресечена преступная деятельность жительницы города Уфы, 1965 года рождения, незаконно передававшей представителю иностранного государства сырье, которое может быть использовано при создании оружия массового поражения, и в отношении которого установлен экспортный контроль", - следует из релиза. Установлено, что уфимка учредила и возглавила ООО для оптово-розничной торговли химическими веществами и прочей продукцией. "В период с 2022 по 2023 годы в рамках заключенных договоров обществом осуществлялась поставка химических реактивов и лабораторной посуды иностранному юридическому лицу. При этом ей было достоверно известно, что поставляемые ею реагенты могут использоваться при изготовлении оружия массового поражения и требуют получения специальной лицензии на вывоз товаров и веществ, подлежащих экспортному контролю", - сообщает пресс-служба УФСБ по региону. Чтобы скрыть поставки товаров за границу, обвиняемая вносила ложную информацию в таможенные, транспортные и коммерческие документы. Уфимка указывала вещества, на которые не действует закон об экспортном контроле, отмечается в сообщении. "Следователями УФСБ в отношении предпринимательницы по шести эпизодам противоправной деятельности собрана доказательная база в рамках расследования уголовного дела по статье 189 УК РФ "Незаконный экспорт из РФ или передача товаров и технологий, вооружения или военной техники, незаконное выполнение работ или услуг, в отношении которых установлен экспортный контроль", - говорится в релизе. Сообщается, что расследование уголовного дела завершено и материалы переданы в суд для рассмотрения. Предпринимательница признала свою вину и раскаялась, деятельность руководимого ею общества прекращена.

https://ria.ru/20250722/fsb-2030549275.html

https://ria.ru/20250718/zaderzhanie-2029869658.html

россия

уфа

республика башкортостан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, уфа, республика башкортостан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)