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Жительницу Уфы обвинили в экспорте реактивов для оружия массового поражения - РИА Новости, 22.07.2025
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17:10 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/obvinenie-2030669672.html
Жительницу Уфы обвинили в экспорте реактивов для оружия массового поражения
Жительницу Уфы обвинили в экспорте реактивов для оружия массового поражения - РИА Новости, 22.07.2025
Жительницу Уфы обвинили в экспорте реактивов для оружия массового поражения
Управление ФСБ по Башкирии завершило расследование уголовного дела против уфимки, продававшей иностранному юридическому лицу химические вещества, которые могут... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T17:10:00+03:00
2025-07-22T17:10:00+03:00
происшествия
россия
уфа
республика башкортостан
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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УФА, 22 июл – РИА Новости. Управление ФСБ по Башкирии завершило расследование уголовного дела против уфимки, продававшей иностранному юридическому лицу химические вещества, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, сообщает пресс-служба ведомства. "УФСБ России по Республике Башкортостан во взаимодействии с Башкортостанской таможней выявлена и пресечена преступная деятельность жительницы города Уфы, 1965 года рождения, незаконно передававшей представителю иностранного государства сырье, которое может быть использовано при создании оружия массового поражения, и в отношении которого установлен экспортный контроль", - следует из релиза. Установлено, что уфимка учредила и возглавила ООО для оптово-розничной торговли химическими веществами и прочей продукцией. "В период с 2022 по 2023 годы в рамках заключенных договоров обществом осуществлялась поставка химических реактивов и лабораторной посуды иностранному юридическому лицу. При этом ей было достоверно известно, что поставляемые ею реагенты могут использоваться при изготовлении оружия массового поражения и требуют получения специальной лицензии на вывоз товаров и веществ, подлежащих экспортному контролю", - сообщает пресс-служба УФСБ по региону. Чтобы скрыть поставки товаров за границу, обвиняемая вносила ложную информацию в таможенные, транспортные и коммерческие документы. Уфимка указывала вещества, на которые не действует закон об экспортном контроле, отмечается в сообщении. "Следователями УФСБ в отношении предпринимательницы по шести эпизодам противоправной деятельности собрана доказательная база в рамках расследования уголовного дела по статье 189 УК РФ "Незаконный экспорт из РФ или передача товаров и технологий, вооружения или военной техники, незаконное выполнение работ или услуг, в отношении которых установлен экспортный контроль", - говорится в релизе. Сообщается, что расследование уголовного дела завершено и материалы переданы в суд для рассмотрения. Предпринимательница признала свою вину и раскаялась, деятельность руководимого ею общества прекращена.
https://ria.ru/20250722/fsb-2030549275.html
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происшествия, россия, уфа, республика башкортостан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Уфа, Республика Башкортостан, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жительницу Уфы обвинили в экспорте реактивов для оружия массового поражения

ФСБ: жительницу Уфы обвинили в экспорте реактивов, используемых для создания ОМП

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
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УФА, 22 июл – РИА Новости. Управление ФСБ по Башкирии завершило расследование уголовного дела против уфимки, продававшей иностранному юридическому лицу химические вещества, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, сообщает пресс-служба ведомства.
"УФСБ России по Республике Башкортостан во взаимодействии с Башкортостанской таможней выявлена и пресечена преступная деятельность жительницы города Уфы, 1965 года рождения, незаконно передававшей представителю иностранного государства сырье, которое может быть использовано при создании оружия массового поражения, и в отношении которого установлен экспортный контроль", - следует из релиза.
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Установлено, что уфимка учредила и возглавила ООО для оптово-розничной торговли химическими веществами и прочей продукцией.
"В период с 2022 по 2023 годы в рамках заключенных договоров обществом осуществлялась поставка химических реактивов и лабораторной посуды иностранному юридическому лицу. При этом ей было достоверно известно, что поставляемые ею реагенты могут использоваться при изготовлении оружия массового поражения и требуют получения специальной лицензии на вывоз товаров и веществ, подлежащих экспортному контролю", - сообщает пресс-служба УФСБ по региону.
Чтобы скрыть поставки товаров за границу, обвиняемая вносила ложную информацию в таможенные, транспортные и коммерческие документы. Уфимка указывала вещества, на которые не действует закон об экспортном контроле, отмечается в сообщении.
"Следователями УФСБ в отношении предпринимательницы по шести эпизодам противоправной деятельности собрана доказательная база в рамках расследования уголовного дела по статье 189 УК РФ "Незаконный экспорт из РФ или передача товаров и технологий, вооружения или военной техники, незаконное выполнение работ или услуг, в отношении которых установлен экспортный контроль", - говорится в релизе.
Сообщается, что расследование уголовного дела завершено и материалы переданы в суд для рассмотрения. Предпринимательница признала свою вину и раскаялась, деятельность руководимого ею общества прекращена.
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