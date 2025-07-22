https://ria.ru/20250722/obstrely-2030547297.html

ВСУ обстрелами добились лишь ненависти у населения, заявил Балицкий

ВСУ обстрелами добились лишь ненависти у населения, заявил Балицкий - РИА Новости, 22.07.2025

ВСУ обстрелами добились лишь ненависти у населения, заявил Балицкий

Украинские войска обстрелами населенных пунктов Запорожской области добились лишь ненависти к себе среди местного населения, заявил РИА Новости глава региона... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T09:34:00+03:00

2025-07-22T09:34:00+03:00

2025-07-22T09:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

евгений балицкий

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Украинские войска обстрелами населенных пунктов Запорожской области добились лишь ненависти к себе среди местного населения, заявил РИА Новости глава региона Евгений Балицкий. "На любую их провокацию мы отвечаем, все последствия атак восстанавливаются, и единственное, чего они (ВСУ - ред.) добиваются – ненависть, желание и силы быстрее уничтожить террористов, четкое понимание причин и целей нашей работы", - сказал Балицкий. По его словам, ВСУ ведут себя как террористы, а цель любого террориста - дестабилизировать ситуацию, посеять в людях чувство страха и незащищенности. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250722/ukraina-2030542624.html

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запорожская область, россия, евгений балицкий, вооруженные силы украины