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ВСУ обстрелами добились лишь ненависти у населения, заявил Балицкий - РИА Новости, 22.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:34 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/obstrely-2030547297.html
ВСУ обстрелами добились лишь ненависти у населения, заявил Балицкий
ВСУ обстрелами добились лишь ненависти у населения, заявил Балицкий - РИА Новости, 22.07.2025
ВСУ обстрелами добились лишь ненависти у населения, заявил Балицкий
Украинские войска обстрелами населенных пунктов Запорожской области добились лишь ненависти к себе среди местного населения, заявил РИА Новости глава региона... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T09:34:00+03:00
2025-07-22T09:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
евгений балицкий
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Украинские войска обстрелами населенных пунктов Запорожской области добились лишь ненависти к себе среди местного населения, заявил РИА Новости глава региона Евгений Балицкий. "На любую их провокацию мы отвечаем, все последствия атак восстанавливаются, и единственное, чего они (ВСУ - ред.) добиваются – ненависть, желание и силы быстрее уничтожить террористов, четкое понимание причин и целей нашей работы", - сказал Балицкий. По его словам, ВСУ ведут себя как террористы, а цель любого террориста - дестабилизировать ситуацию, посеять в людях чувство страха и незащищенности. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250722/ukraina-2030542624.html
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запорожская область, россия, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстрелами добились лишь ненависти у населения, заявил Балицкий

Балицкий: ВСУ обстрелами Запорожской области добились лишь ненависти к себе

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЕвгений Балицкий
Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Евгений Балицкий. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Украинские войска обстрелами населенных пунктов Запорожской области добились лишь ненависти к себе среди местного населения, заявил РИА Новости глава региона Евгений Балицкий.
"На любую их провокацию мы отвечаем, все последствия атак восстанавливаются, и единственное, чего они (ВСУ - ред.) добиваются – ненависть, желание и силы быстрее уничтожить террористов, четкое понимание причин и целей нашей работы", - сказал Балицкий.
По его словам, ВСУ ведут себя как террористы, а цель любого террориста - дестабилизировать ситуацию, посеять в людях чувство страха и незащищенности.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
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