https://ria.ru/20250722/obstrel-2030659054.html

При украинском обстреле в Белгородской области пострадали три человека

При украинском обстреле в Белгородской области пострадали три человека - РИА Новости, 22.07.2025

При украинском обстреле в Белгородской области пострадали три человека

При ударе ВСУ по белгородскому селу Илек-Пеньковка пострадали двое подростков и женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T16:40:00+03:00

2025-07-22T16:40:00+03:00

2025-07-22T16:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

белгород

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030658177_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_835662027fbc507855d7cc0b111c0aae.jpg

БЕЛГОРОД, 22 июл — РИА Новости. При ударе ВСУ по белгородскому селу Илек-Пеньковка пострадали двое подростков и женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Илек-Пеньковка Краснояружского района в результате прямого попадания снаряда полностью разрушен частный дом. Благодаря действиям бойцов самообороны удалось спасти женщину, которая находилась под завалами. Двое подростков 16 и 17 лет, находившихся рядом, также получили ранения", — написал он.Раненых доставили в Краснояружскую ЦРБ. У пострадавшей жительницы села предварительно диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головы. Один из подростков получил тупую травму живота, второй — рваную рану и перелом кисти.Гладков уточнил, что для дальнейшего обследования всех пострадавших переведут в медицинские учреждения Белгорода.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, белгород