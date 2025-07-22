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При украинском обстреле в Белгородской области пострадали три человека
При украинском обстреле в Белгородской области пострадали три человека - РИА Новости, 22.07.2025
При украинском обстреле в Белгородской области пострадали три человека
При ударе ВСУ по белгородскому селу Илек-Пеньковка пострадали двое подростков и женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T16:40:00+03:00
2025-07-22T16:40:00+03:00
2025-07-22T16:59:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 22 июл — РИА Новости. При ударе ВСУ по белгородскому селу Илек-Пеньковка пострадали двое подростков и женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Илек-Пеньковка Краснояружского района в результате прямого попадания снаряда полностью разрушен частный дом. Благодаря действиям бойцов самообороны удалось спасти женщину, которая находилась под завалами. Двое подростков 16 и 17 лет, находившихся рядом, также получили ранения", — написал он.Раненых доставили в Краснояружскую ЦРБ. У пострадавшей жительницы села предварительно диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головы. Один из подростков получил тупую травму живота, второй — рваную рану и перелом кисти.Гладков уточнил, что для дальнейшего обследования всех пострадавших переведут в медицинские учреждения Белгорода.
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белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, белгород
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгород
При украинском обстреле в Белгородской области пострадали три человека
При обстреле ВСУ в Белгородской области пострадали женщина и двое подростков