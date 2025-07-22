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При украинском обстреле в Белгородской области пострадали три человека - РИА Новости, 22.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:40 22.07.2025 (обновлено: 16:59 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/obstrel-2030659054.html
При украинском обстреле в Белгородской области пострадали три человека
При украинском обстреле в Белгородской области пострадали три человека - РИА Новости, 22.07.2025
При украинском обстреле в Белгородской области пострадали три человека
При ударе ВСУ по белгородскому селу Илек-Пеньковка пострадали двое подростков и женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T16:40:00+03:00
2025-07-22T16:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
белгород
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БЕЛГОРОД, 22 июл — РИА Новости. При ударе ВСУ по белгородскому селу Илек-Пеньковка пострадали двое подростков и женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Илек-Пеньковка Краснояружского района в результате прямого попадания снаряда полностью разрушен частный дом. Благодаря действиям бойцов самообороны удалось спасти женщину, которая находилась под завалами. Двое подростков 16 и 17 лет, находившихся рядом, также получили ранения", — написал он.Раненых доставили в Краснояружскую ЦРБ. У пострадавшей жительницы села предварительно диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головы. Один из подростков получил тупую травму живота, второй — рваную рану и перелом кисти.Гладков уточнил, что для дальнейшего обследования всех пострадавших переведут в медицинские учреждения Белгорода.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, белгород
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгород
При украинском обстреле в Белгородской области пострадали три человека

При обстреле ВСУ в Белгородской области пострадали женщина и двое подростков

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия прямого попадания снаряда в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района
Последствия прямого попадания снаряда в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия прямого попадания снаряда в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района
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БЕЛГОРОД, 22 июл — РИА Новости. При ударе ВСУ по белгородскому селу Илек-Пеньковка пострадали двое подростков и женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
"В селе Илек-Пеньковка Краснояружского района в результате прямого попадания снаряда полностью разрушен частный дом. Благодаря действиям бойцов самообороны удалось спасти женщину, которая находилась под завалами. Двое подростков 16 и 17 лет, находившихся рядом, также получили ранения", — написал он.
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия прямого попадания снаряда в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района
Последствия прямого попадания снаряда в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия прямого попадания снаряда в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района
Раненых доставили в Краснояружскую ЦРБ.
У пострадавшей жительницы села предварительно диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головы. Один из подростков получил тупую травму живота, второй — рваную рану и перелом кисти.
Гладков уточнил, что для дальнейшего обследования всех пострадавших переведут в медицинские учреждения Белгорода.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковБелгород
 
 
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