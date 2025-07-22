https://ria.ru/20250722/obrazovanie-2030701591.html

Госдума в I чтении приняла законопроект об оценке качества образования

Госдума в I чтении приняла законопроект об оценке качества образования - РИА Новости, 22.07.2025

Госдума в I чтении приняла законопроект об оценке качества образования

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о том, что в образовательных организациях будет проводиться независимая оценка с участием... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T18:41:00+03:00

2025-07-22T18:41:00+03:00

2025-07-22T18:41:00+03:00

общество

россия

артем метелев (депутат)

госдума рф

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о том, что в образовательных организациях будет проводиться независимая оценка с участием экспертов и профильных организаций. Законопроектом предусматривается включение в государственную регламентацию образовательной деятельности осуществление независимой оценки качества подготовки обучающихся, которая будет проводиться органами государственной власти, уполномоченными на осуществление независимой оценки качества подготовки обучающихся, в установленном правительстве РФ порядке. Проводиться такая оценка будет по инициативе участников отношений в сфере образования в целях получения информации о качестве подготовки обучающихся по образовательным программам (за исключением дополнительных общеразвивающих программ), в том числе об уровне освоения обучающимися образовательной программы или ее частей, предоставления участникам отношений в сфере образования информации о качестве подготовки обучающихся, установления соответствия подготовки обучающихся и реализации образовательных программ, а также принятия мер по повышению качества подготовки обучающихся. Предусматривается привлечение независимых экспертов или независимых экспертных организаций для проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся. Кроме этого, предусматривается, что при осуществлении федерального государственного контроля в сфере образования контрольный орган в сфере образования может выдавать образовательной организации предписание об устранении нарушений обязательных требований, выявленных в том числе в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований - мониторинга безопасности. Закон, в случае его принятия, вступает в силу с 1 сентября 2025 года. "Теперь во всех образовательных организациях будет проводиться независимая оценка с участием экспертов и профильных организаций. Итоги оценки будут публичны, это особенно поможет абитуриентам и их родителям. Контроль качества будет обязательным, а для тех, кто не будет работать над устранением замечаний, предусмотрены меры воздействия вплоть до лишения аккредитации", - сказал председатель комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев. По его словам, реформа направлена на то, чтобы образование в России стало лучше, а дипломы — ценнее. "Мы хотим, чтобы каждый выпускник мог гордиться своим дипломом, а работодатели - доверять качеству подготовки молодых специалистов", - добавил депутат.

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https://ria.ru/20250717/gosduma-2029688569.html

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общество, россия, артем метелев (депутат), госдума рф