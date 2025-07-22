https://ria.ru/20250722/obezd-2030542414.html

В Тырныаузе организовали временный объезд в районе схода селя

В Тырныаузе организовали временный объезд в районе схода селя - РИА Новости, 22.07.2025

В Тырныаузе организовали временный объезд в районе схода селя

Специалисты организовали временный объезд для автотранспорта в районе продолжающегося схода селя в городе Тырныауз в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии,... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T09:12:00+03:00

2025-07-22T09:12:00+03:00

2025-07-22T11:03:00+03:00

происшествия

тырныауз

эльбрусский район

россия

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НАЛЬЧИК, 22 июл - РИА Новости. Специалисты организовали временный объезд для автотранспорта в районе продолжающегося схода селя в городе Тырныауз в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. Вечером в понедельник из-за обильных осадков в Тырныаузе по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу сошел селевой поток, люди и жилые дома не пострадали. Произошло повреждение опоры моста по федеральной автодороге "Прохладный-Баксан-Эльбрус" и вынос селевой массы в его районе. Движение на этом участке автодороги закрыто в обоих направлениях, объездные дороги также перекрыли в целях безопасности. В Эльбрусском районе ввели режим ЧС. "По состоянию на 07.30 мск вторника продолжается сход селевых масс по Герхожан-суу… На месте специалисты министерства транспорта и дорожного хозяйства КБР обследуют состояние мостов. Организовано временное движение по объездной дороге. На участках дежурят бригады ГИБДД", - говорится в сообщении. По данным ведомства, без электричества, воды и газоснабжения остается часть города Тырныауз, проводятся работы по их восстановлению. "Без крайней необходимости просим воздержаться от поездки в данном направлении", - добавили в МЧС.

https://ria.ru/20250722/sel-2030516666.html

тырныауз

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происшествия, тырныауз, эльбрусский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гибдд мвд рф