Рейтинг@Mail.ru
В Тырныаузе организовали временный объезд в районе схода селя - РИА Новости, 22.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:12 22.07.2025 (обновлено: 11:03 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/obezd-2030542414.html
В Тырныаузе организовали временный объезд в районе схода селя
В Тырныаузе организовали временный объезд в районе схода селя - РИА Новости, 22.07.2025
В Тырныаузе организовали временный объезд в районе схода селя
Специалисты организовали временный объезд для автотранспорта в районе продолжающегося схода селя в городе Тырныауз в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии,... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T09:12:00+03:00
2025-07-22T11:03:00+03:00
происшествия
тырныауз
эльбрусский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030565217_19:0:817:449_1920x0_80_0_0_cf5498d4fb047c99c16c11c485c30a9c.jpg
НАЛЬЧИК, 22 июл - РИА Новости. Специалисты организовали временный объезд для автотранспорта в районе продолжающегося схода селя в городе Тырныауз в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. Вечером в понедельник из-за обильных осадков в Тырныаузе по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу сошел селевой поток, люди и жилые дома не пострадали. Произошло повреждение опоры моста по федеральной автодороге "Прохладный-Баксан-Эльбрус" и вынос селевой массы в его районе. Движение на этом участке автодороги закрыто в обоих направлениях, объездные дороги также перекрыли в целях безопасности. В Эльбрусском районе ввели режим ЧС. "По состоянию на 07.30 мск вторника продолжается сход селевых масс по Герхожан-суу… На месте специалисты министерства транспорта и дорожного хозяйства КБР обследуют состояние мостов. Организовано временное движение по объездной дороге. На участках дежурят бригады ГИБДД", - говорится в сообщении. По данным ведомства, без электричества, воды и газоснабжения остается часть города Тырныауз, проводятся работы по их восстановлению. "Без крайней необходимости просим воздержаться от поездки в данном направлении", - добавили в МЧС.
https://ria.ru/20250722/sel-2030516666.html
тырныауз
эльбрусский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030565217_118:0:717:449_1920x0_80_0_0_ea4bb6233fe3cb44988f881df1da0670.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тырныауз, эльбрусский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гибдд мвд рф
Происшествия, Тырныауз, Эльбрусский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ГИБДД МВД РФ
В Тырныаузе организовали временный объезд в районе схода селя

МЧС организовало временный объезд в районе схода селя в Тырныаузе в КБР

© Казбек Коков/TelegramСход селевых масс по Герхожан-суу в Эльбрусском районе в КБР
Сход селевых масс по Герхожан-суу в Эльбрусском районе в КБР - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Казбек Коков/Telegram
Сход селевых масс по Герхожан-суу в Эльбрусском районе в КБР
Читать ria.ru в
Дзен
НАЛЬЧИК, 22 июл - РИА Новости. Специалисты организовали временный объезд для автотранспорта в районе продолжающегося схода селя в городе Тырныауз в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщило ГУ МЧС РФ по региону.
Вечером в понедельник из-за обильных осадков в Тырныаузе по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу сошел селевой поток, люди и жилые дома не пострадали. Произошло повреждение опоры моста по федеральной автодороге "Прохладный-Баксан-Эльбрус" и вынос селевой массы в его районе. Движение на этом участке автодороги закрыто в обоих направлениях, объездные дороги также перекрыли в целях безопасности. В Эльбрусском районе ввели режим ЧС.
"По состоянию на 07.30 мск вторника продолжается сход селевых масс по Герхожан-суу… На месте специалисты министерства транспорта и дорожного хозяйства КБР обследуют состояние мостов. Организовано временное движение по объездной дороге. На участках дежурят бригады ГИБДД", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, без электричества, воды и газоснабжения остается часть города Тырныауз, проводятся работы по их восстановлению.
"Без крайней необходимости просим воздержаться от поездки в данном направлении", - добавили в МЧС.
Сход селевых масс по Герхожан-суу в Эльбрусском районе в КБР - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Сель повредил опору моста в Тырныаузе в КБР
Вчера, 01:02
 
ПроисшествияТырныаузЭльбрусский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала