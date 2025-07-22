https://ria.ru/20250722/nyt-2030605056.html

NYT: кадровая служба США сокращает треть своего персонала

NYT: кадровая служба США сокращает треть своего персонала - РИА Новости, 22.07.2025

NYT: кадровая служба США сокращает треть своего персонала

Управление кадровой службы правительства США (USOPM) сокращает треть своего персонала, сообщает газета New York Times со ссылкой на заявление директора... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T13:34:00+03:00

2025-07-22T13:34:00+03:00

2025-07-22T13:34:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Управление кадровой службы правительства США (USOPM) сокращает треть своего персонала, сообщает газета New York Times со ссылкой на заявление директора ведомства Скотта Купора. По данным издания, на момент прихода президента США Дональда Трампа в Белый дом штат ведомства составлял 3110 человек. С тех пор более 125 человек были уволены. "В понедельник новый директор Скотт Купор сообщил журналистам, что, по его ожиданиям, к концу года численность персонала сократится до 2 тысяч человек", - говорится в материале издания. Кроме того, Купор сообщил, что управление также вдвое сокращает штат подрядчиков, число которых к концу декабря составит 600 человек.

https://ria.ru/20250721/ssha-2030507487.html

https://ria.ru/20250714/tramp-2029033568.html

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дональд трамп, сша, в мире