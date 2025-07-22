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Российские войска освободили Новоторецкое в ДНР - РИА Новости, 22.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:40 22.07.2025 (обновлено: 14:43 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/novotoretskoe--2030588559.html
Российские войска освободили Новоторецкое в ДНР
Российские войска освободили Новоторецкое в ДНР - РИА Новости, 22.07.2025
Российские войска освободили Новоторецкое в ДНР
Российская армия взяла под контроль Новоторецкое в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T12:40:00+03:00
2025-07-22T14:43:00+03:00
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Российская армия взяла под контроль Новоторецкое в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Новоторецкое Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.За сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности "Центра":
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Российские войска освободили Новоторецкое в ДНР

ВС России освободили Новоторецкое в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Град"
Боевая работа расчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Российская армия взяла под контроль Новоторецкое в ДНР, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Новоторецкое Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили Новоторецкое в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили Новоторецкое в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили Новоторецкое в ДНР
За сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности "Центра":
  • до 365 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • два автомобиля;
  • шесть орудий полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Braveheart.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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