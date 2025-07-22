https://ria.ru/20250722/novotoretskoe--2030588559.html
Российские войска освободили Новоторецкое в ДНР
Российские войска освободили Новоторецкое в ДНР - РИА Новости, 22.07.2025
Российские войска освободили Новоторецкое в ДНР
Российская армия взяла под контроль Новоторецкое в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T12:40:00+03:00
2025-07-22T12:40:00+03:00
2025-07-22T14:43:00+03:00
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Российская армия взяла под контроль Новоторецкое в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Новоторецкое Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.За сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности "Центра":
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Российские войска освободили Новоторецкое в ДНР
ВС России освободили Новоторецкое в ДНР