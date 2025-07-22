https://ria.ru/20250722/novgorod-2030734599.html

В Новгородской области фестиваль завершился жалобами жителей на шум и мусор

В Новгородской области фестиваль завершился жалобами жителей на шум и мусор - РИА Новости, 22.07.2025

В Новгородской области фестиваль завершился жалобами жителей на шум и мусор

Этнический фестиваль в Новгородской области закончился жалобами местных жителей на шум, мусор, нехватку туалетов и парковки, организаторам рекомендовано... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T23:37:00+03:00

2025-07-22T23:37:00+03:00

2025-07-22T23:37:00+03:00

новгородская область

россия

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Этнический фестиваль в Новгородской области закончился жалобами местных жителей на шум, мусор, нехватку туалетов и парковки, организаторам рекомендовано устранить недостатки, сообщил глава Новгородского округа Александр Дементьев. Он уточнил, что в конце прошлой недели на территории этнического поселения "Хольмгард" в Новгородском округе три дня проходил фестиваль "Былинный берег". Он был посвящен истории Руси и ее соседей в IX–XI веках, включал исторические реконструкции, лекции и выступления фолк-групп. Реконструкторы приехали со всей России, разместившись на поле в палатках. По словам Дементьева, в ходе фестиваля полиция выявила нарушение режима тишины, безопасности, отсутствие заявленных парковочных мест, несанкционированные свалки мусора, плохое обслуживание и нехватку туалетов. По этой причине во вторник власти вместе с правоохранителями провели рабочую встречу с организаторами. "От жителей деревень Шевелёво, Змейско, Вылеги и других поступило большое количество обращений об отсутствии должной подготовки мероприятия и наличии ряда нарушений... 25, 26, 27 июля запланирована вторая часть мероприятия "Фэнтези фест". Для его проведения организаторам было рекомендовано устранить вышеперечисленные недостатки", - сообщил Дементьев на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он отметил, что совместно с полицией оценит готовность ко второму этническому фестивалю. Как сообщили организаторы фестивалей в соцсетях, при подготовке площадки им очень сильно помешали непрекращающиеся ливни. В результате поле, где разбили палаточный лагерь, было затоплено. При этом организаторы уверяют, что приложили максимум усилий, чтобы исправить ситуацию, но готовы одобрить поступившие запросы на возврат билетов. "Нам потребуется больше времени, чтобы обработать все запросы и разобраться в каждой ситуации - возвратов сейчас много", - сообщается в группах "Былинный берег" и "Фэнтези фест" в соцсети "ВКонтакте". Как ранее сообщали организаторы, в программу семейного фестиваля сказок и легенд "Фэнтези фест", который пройдет в эти выходные, включены косплей-шоу, интерактивные локации, мастер-классы, ролевые игры и сражения. Выступят группы "Ария", "Ундервуд", "Обними Кита" и другие.

https://ria.ru/20250529/festival-2019869465.html

https://ria.ru/20250618/seliger-2023687587.html

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новгородская область, россия