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Литературный агрегатор: как помочь писателям стать ближе к читателям

Литературный агрегатор: как помочь писателям стать ближе к читателям - РИА Новости, 22.07.2025

Литературный агрегатор: как помочь писателям стать ближе к читателям

В литературном море много подводных камней, которые даже талантливым авторам мешают пробиться к читателям. В издательствах не подходят к телефонам, редакторы и... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T11:41:00+03:00

2025-07-22T11:41:00+03:00

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В литературном море много подводных камней, которые даже талантливым авторам мешают пробиться к читателям. В издательствах не подходят к телефонам, редакторы и критики не отвечают на электронные письма и прячутся в мессенджерах. Не редко у начинающих писателей и поэтов не хватает характера, чтобы преодолеть все преграды, и они бросают творчество. Но оказывается существует портал, позволяющий напрямую связаться с редакторами издательств и "толстых журналов", рецензентами. О том, как зародилась идея такого проекта, откуда появились первые инвестиции, как распознать мошенников и чем похожи альпинизм и бизнес, рассказывает писатель, главный редактор литературного проекта "Печорин.нет" Алексей Небыков.– Алексей, по первому образованию вы юрист. Как вас затянуло в литературу? Помните момент, когда захотелось взять ручку, карандаш, прикоснуться к клавиатуре и написать что-нибудь художественное?– В какой-то миг рутина юридической профессии и каждодневные дела побудили меня искать отвлечения совсем в необычной сфере. А литература с ранних лет интересовала меня. И тогда, для более глубокого изучения русской словесности, я записался на курсы прозы и поэзии в Литинститут. Кроме теоретических занятий нам давали и практические. Были написаны первые тексты в прозе. Отклики случились восторженные, а я начал писать.– Вы печатались во многих литературных журналах, получали премии. Недавно вышел сборник рассказов "Черный хлеб дорог". А когда поняли, что увлечение литературой можно превратить в бизнес? Я сейчас имею ввиду не гонорары от публикаций, а портал "Печорин.нет", главным редактором которого вы являетесь.– Честно говоря, не думал о портале, как о бизнесе, не на старте проекта, не после. Для меня это всегда был просветительский проект. А сама идея литературного агрегатора возможностей для писателей родилась в ходе знакомства с устройством современного литературного поля. Узнавая его хитросплетения, я, как автор, столкнулся с полной неразберихой: напечататься в заметных изданиях было непросто (почты редакторов переполнены, читать самотек они не имеют возможности); коммерческие организации, пользуясь незнанием авторов, штампуют ничего не значащие медали, литературные награды, восхищаются авторами на возмездной основе; попадались мне и откровенные мошенники в литературной среде.Но однажды, в ходе творческого семинара, я познакомился с ушедшей теперь от нас Натальей Гранцевой, главным редактором журнала "Нева". Она прочитала мои рассказы и сказала, что их нужно непременно печатать в ближайшем номере. При этом, за год до нашей встречи я отправлял тексты в редакцию журнала, но ответа не получил. С тех пор в рассказах я не изменил ни слова. Выяснилось, что есть некоторая проблема в коммуникации, тогда-то я и придумал портал, вокруг которого стал собирать команду профессионалов — редакторов изданий, литературных критиков, известных прозаиков и поэтов, чтобы у авторов появилась еще одна возможность познакомить литературных деятелей со своим творчеством. Сегодня с порталом сотрудничают 44 специалиста, и многим писателям наша команда помогла продвинуться в литературной среде.– Расскажите поподробнее, что из себя представляет портал "Печорин.нет"? Для кого он?– Портал "Печорин.нет" был создан в 2020 году и стал первым агрегатором литературных возможностей для писателей. Сегодня портал — это официально зарегистрированное в Роскомнадзоре СМИ, одно из заметных литературных сетевых изданий с большой командой профессиональных литераторов в сети, которые предлагают не только критический разбор рукописей писателям, советы по улучшению текста, но и готовы участвовать в судьбе талантливых авторов: рекомендовать в журнал, на мероприятие, номинировать на премию и многое другое.Мы также работаем и как полезное литературное медиа. Размещаем информацию об актуальных конкурсах и мероприятиях, публикуем статьи, интервью, обзоры на книги и периодические журналы, переводы международных статей. Популярные критики ведут на сайте авторские колонки. Портал поддерживает авторов, предлагая инструменты для воплощения литературных идей, а организаторам литературных мероприятий предлагает удобные инструменты, аудиторию и участников.Редакция и критики портала регулярно входят в составы жюри известных литературных конкурсов и премий, выступают с лекциями и мастер-классами.– А может писатель, обратившийся к вам, например, за рецензией, получить отказ? Есть какие-то критерии отбора?– На этапе оформления заказа критик портала всегда может отказаться от рецензирования, и тогда мы предлагаем иного специалиста автору или отказываем в сотрудничестве. Также большую роль играет сегодня содержание произведения. О текстах, нарушающих отечественное законодательство, мы не рассказываем на портале.– Любой бизнес-проект начинается с инвестиций. Кто инвестировал в проект "Печорин.нет" и как собиралась команда? По каким принципам?– Моя основная юридическая деятельность позволила запустить портал и дает возможность ему работать и сегодня. Мы не зависим от инвесторов и размещаем только отвечающие нашему пониманию о литературе материалы. А еще на сайте нет назойливой рекламы, хотя предложения добавить баннеры или активные ссылки я получаю каждый день.Что касается команды, то каждый член проекта — это мой личный творческий контакт. С кем-то мы познакомились на семинарах, с кем-то по рекомендации или в конкурсном жюри, на мероприятии. Пожалуй, мне удается создавать деловые связи и объединять людей, находить общий язык в разных ситуациях. Да, бывали промахи, и я расставался с критиками. Но таких примеров единицы. Многие литераторы пишут рецензии для портала с первых дней его основания.Главное здесь честный подход, открытость и никакой недосказанности. В частности, рецензии наших критиков могут быть любыми, в том числе и отрицательными. Нет никаких направлений и правил в отношении рецензирования, кроме недопустимости откровенно непрофессиональных вещей с переходом на личности и прочее. Каждый специалист портала дорожит репутацией, а потому в работе руководствуется только своим литературным опытом и чувством прекрасного. И авторы об этом знают, понимают, что отзыв будет объективным и, если критику не понравятся тексты, их никто не будет хвалить. При этом портал всегда предоставляет автору возможность не предавать рецензию огласке. Но случается и немало позитивных примеров, когда талантливого автора критики рекомендуют в журналы, приглашают в семинары для обучения, включают в свои обзоры в медиа, номинируют на премии. Кроме того, фрагменты рецензий писатели всегда могут использовать и на обложках собственных книг, и в соцсетях, и на своих сайтах.– А команда уже полностью сформирована или она постепенно претерпевает изменения? Появляются ли новые лица?– Команда постоянно дополняется. Я активно участвую в литературных проектах, знакомлюсь с новыми специалистами, приглашаю их вовлекаться в критическую работу портала. К нам сегодня обращаются уже не только авторы, но и агенты авторов, литературные сообщества, конкурсы, которые хотят получить рецензии на тексты внутри своих проектов.Возникают и новые литературные направления. Так в этом году в издательстве "Вече" я открыл редакторскую серию произведений малой формы "Время прозы". Редакция издает межавторские сборники рассказов, и первая книга "Маяки" стала абсолютным бестселлером этого лета, была представлена в ведущих книжных столицы, на главном книжном фестивале страны "Красная площадь", а осенью поедет на Международную книжную ярмарку в Белграде.– Вы не боитесь, что с помощью собственного бизнес-проекта наживете себе литературных конкурентов?– Я постоянно вижу повторение своих идей на литературном поле. Это касается и бизнес-проектов, и творческих вещей. И это нормально, мне даже нравится задавать направления, векторы. Все равно у коллег выходит что-то иное, отличное от моих идей, проектов.Критику, например, предлагают и на других сайтах. Но там не больше 5-6 специалистов на выбор. А у нас 44 критика. Кто-то стал делать обзоры периодических изданий на ежемесячной основе после запуска на портале проекта "Русский академический журнал", но у коллег публикации говорят выборочно о некоторых материалах из 5-6 журналов, а у нас ежемесячные обзоры о 22 изданиях и о каждом материале каждого номера. В 2024 году я выпустил книгу русских хтонических рассказов "Черный хлеб дорог", а в 2025 году на главной ежегодной книжной конференции русская хтонь объявляется трендом года в литературе. Но и тут: коллеги идут в жанр, с его основной задачей напугать, а я напротив в своих произведениях возвращаюсь к страшной традиции русской словесности (к "Пиковой даме" Пушкина, к "Вию" Гоголя, к балладам Жуковского) с ее задачами и вопросами о великом, о духе и преображении души человека.– Вы профессионально занимаетесь альпинизмом. В вашем "портфеле" уже несколько серьезных вершин, например, самая высокая гора африканского континента Килиманджаро. Альпинистский характер помогает в успешном развитии бизнеса?– В бизнесе и альпинизме действительно немало схожего. Ты загораешься идеей на старте — создать что-то своим трудом и взойти на выбранную высоту; в пути к своей цели много раз сбиваешься, оступаешься, разочаровываешься, преодолеваешь, порой даже думаешь сдаться; но все же идешь на характере, на пределе и достигаешь заветной точки или прекращаешь борьбу, закрываешь проект — и это тоже нормально, не все вершины мне удавалось достичь и не все бизнес-идеи реализовались на практике.– Какие направления развития портала "Печорин.нет" вы видите в ближайшем будущем?– Мне бы хотелось масштабировать проект, дать возможность инициативным людям воплощать свои идеи на нашей площадке, находить для себя реализацию. Много направлений на сайте у нас, которыми сейчас некому заниматься, у редакции не находится времени, рук. Например, на портале нет художественного раздела, но большое количество интересных авторов приходит за критикой и есть огромное желание их публиковать, и с прозой, и с поэзией, и с драматургией. Но нужны волонтеры, чтобы проводить отбор и размещать произведения на сайте на какой-то регулярной основе.Частично этот вопрос я сейчас закрываю в своей редакторской серии "Время прозы" в издательстве "Вече". Собственно, для этого и запустил серию, чтобы неизвестных широкому читателю авторов представлять, популяризировать, не оглядываясь на упрощения рынка, на коммерческий заказ. И судя по первой книге, читателю отзывается мой подход и ориентир на непростую глубокую литературу, к которой можно возвращаться на протяжении всей жизни.— Могут ли появиться в вашем бизнес-портфеле и другие литературные проекты?– Да, конечно. Я всегда открыт к сотрудничеству и приглашаю интересных людей создавать эпоху в современной литературной жизни вместе со мной.— Алексей, а что все-таки интереснее писать самому или развивать литературные бизнес-проекты? Или это разные истории?– В первую очередь я прозаик и художественное творчество — главное дело в моей жизни. Я ежедневно уделяю ему многие самые плодотворные часы в течение дня. Сегодня литературные проекты помогают мне становиться узнаваемым, а что будет дальше — посмотрим.***Биография. Небыков Алексей Александрович — русский прозаик, просветитель, главный редактор портала "Печорин.нет" и руководитель серии "Время прозы" в издательстве "Вече". Номинатор премии "Национальный бестселлер" (2021). Член жюри Общероссийской литературной Премии "Дальний Восток" им. В.К. Арсеньева (2024), член Совета экспертов Национальной литературной премии "Слово" (2024) и Федеральной литературной премии "Главкнига" (2024). Лауреат литературной премии "Справедливая Россия" (2023). Финалист премий имени Фазиля Искандера (2018, 2023) и Александра Чаковского "Гипертекст" (2022, 2023). Автор книги малой прозы "Черный хлеб дорог. Русский хтонический рассказ" (2024). Автор литературных журналов "Роман-газета", "Нева", "Москва", "Аврора", "Север", "Нижний Новгород", "Дон", "День и Ночь", "Волга — XXI век", "Турист", "Литературной газеты", других печатных и сетевых изданий. Член Федерации альпинизма России. Руководитель творческих экспедиций в горы: Килиманджаро (2019), Эльбрус (2021, 2023), Пик Раздельная (2022), Пик Ленина (2023), Казбек (2024). Записи авторских чтений находятся на хранении в Российском государственном архиве фонодокументов.

https://ria.ru/20240625/muzeypisatelya-1954538299.html

https://ria.ru/20240530/osobnyak-1933988748.html

https://ria.ru/20240412/gagarin-1937331333.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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литература, личный опыт