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В Кремле выразили надежду на организацию встречи с Украиной на неделе - РИА Новости, 22.07.2025
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12:42 22.07.2025 (обновлено: 13:34 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/nadezhda-2030589655.html
В Кремле выразили надежду на организацию встречи с Украиной на неделе
В Кремле выразили надежду на организацию встречи с Украиной на неделе - РИА Новости, 22.07.2025
В Кремле выразили надежду на организацию встречи с Украиной на неделе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что новый раунд переговоров с Украиной состоится на этой неделе, Кремль сообщит о сроках, как... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T12:42:00+03:00
2025-07-22T13:34:00+03:00
украина
в мире
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что новый раунд переговоров с Украиной состоится на этой неделе, Кремль сообщит о сроках, как только будет готов."Надеемся, что будет на этой неделе (третий раунд переговоров с Украиной - ред.), как только будем готовы, сделаем сообщение по срокам", - сказал Песков журналистам.
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украина, в мире, россия, дмитрий песков
Украина, В мире, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле выразили надежду на организацию встречи с Украиной на неделе

В Кремле рассчитывают провести новый раунд переговоров с Украиной на этой неделе

© БелТА | Перейти в медиабанкФлажки на столе, за которым прошли российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым прошли российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© БелТА
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Флажки на столе, за которым прошли российско-украинские переговоры. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что новый раунд переговоров с Украиной состоится на этой неделе, Кремль сообщит о сроках, как только будет готов.
"Надеемся, что будет на этой неделе (третий раунд переговоров с Украиной - ред.), как только будем готовы, сделаем сообщение по срокам", - сказал Песков журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Киев умоляет о срочных переговорах: к концу года все будет кончено
Вчера, 08:00
 
УкраинаВ миреРоссияДмитрий Песков
 
 
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