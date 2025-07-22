https://ria.ru/20250722/nadezhda-2030589655.html

В Кремле выразили надежду на организацию встречи с Украиной на неделе

В Кремле выразили надежду на организацию встречи с Украиной на неделе - РИА Новости, 22.07.2025

В Кремле выразили надежду на организацию встречи с Украиной на неделе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что новый раунд переговоров с Украиной состоится на этой неделе, Кремль сообщит о сроках, как... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T12:42:00+03:00

2025-07-22T12:42:00+03:00

2025-07-22T13:34:00+03:00

украина

в мире

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что новый раунд переговоров с Украиной состоится на этой неделе, Кремль сообщит о сроках, как только будет готов."Надеемся, что будет на этой неделе (третий раунд переговоров с Украиной - ред.), как только будем готовы, сделаем сообщение по срокам", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250722/kiev-2030493326.html

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украина, в мире, россия, дмитрий песков