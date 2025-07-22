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На Украине арестовали сотрудника НАБУ, обвиняемого в госизмене - РИА Новости, 22.07.2025
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13:01 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/nabu-2030595993.html
На Украине арестовали сотрудника НАБУ, обвиняемого в госизмене
На Украине арестовали сотрудника НАБУ, обвиняемого в госизмене - РИА Новости, 22.07.2025
На Украине арестовали сотрудника НАБУ, обвиняемого в госизмене
Суд на Украине арестовал без права внесения залога сотрудника Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Виктора Гусарова, которого СБУ обвинила в... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T13:01:00+03:00
2025-07-22T13:01:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Суд на Украине арестовал без права внесения залога сотрудника Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Виктора Гусарова, которого СБУ обвинила в госизмене и несанкционированных действиях с информацией, сообщил украинский телеканал "Общественное". Накануне СБУ после обысков в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) заявила о задержании сотрудника центрального аппарата бюро, который якобы занимался шпионажем в пользу России. В спецслужбе уточнили, что уголовное дело против сотрудника НАБУ возбуждено по статье "госизмена" и "несанкционированные действия с информацией". Его имя не называли. "Суд взял сотрудника НАБУ Виктора Гусарова под стражу без права на внесение залога до 20 сентября или до конца досудебного расследования. Его подозревают в государственной измене и несанкционированных действиях с секретной информацией. Накануне его задержали во время проверок в НАБУ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Накануне издание "Страна.ua" сообщило, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. Национальное антикоррупционное бюро позднее обыски подтвердило и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позже СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Об обысках со стороны СБУ в понедельник заявили также в специализированной антикоррупционной прокуратуре, отметив, что в рамках проверки работники службы безопасности Украины получили доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперации НАБУ и САП. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
https://ria.ru/20250722/ukraina-2030516028.html
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украина, россия, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), служба безопасности украины, в мире
Украина, Россия, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Служба безопасности Украины, В мире
На Украине арестовали сотрудника НАБУ, обвиняемого в госизмене

Суд на Украине арестовал сотрудника НАБУ, обвиняемого в госизмене

© Depositphotos.com / Andrey NekrasovФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Depositphotos.com / Andrey Nekrasov
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Суд на Украине арестовал без права внесения залога сотрудника Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Виктора Гусарова, которого СБУ обвинила в госизмене и несанкционированных действиях с информацией, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Накануне СБУ после обысков в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) заявила о задержании сотрудника центрального аппарата бюро, который якобы занимался шпионажем в пользу России. В спецслужбе уточнили, что уголовное дело против сотрудника НАБУ возбуждено по статье "госизмена" и "несанкционированные действия с информацией". Его имя не называли.
Национальное антикоррупционное бюро Украины - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
В Раде объяснили, с чем связаны обыски в НАБУ
Вчера, 00:51
"Суд взял сотрудника НАБУ Виктора Гусарова под стражу без права на внесение залога до 20 сентября или до конца досудебного расследования. Его подозревают в государственной измене и несанкционированных действиях с секретной информацией. Накануне его задержали во время проверок в НАБУ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Накануне издание "Страна.ua" сообщило, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. Национальное антикоррупционное бюро позднее обыски подтвердило и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позже СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Об обысках со стороны СБУ в понедельник заявили также в специализированной антикоррупционной прокуратуре, отметив, что в рамках проверки работники службы безопасности Украины получили доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперации НАБУ и САП.
Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
Национальное антикоррупционное бюро Украины - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
G7 обеспокоилась расследованием СБУ в отношении НАБУ
21 июля, 22:59
 
УкраинаРоссияНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Служба безопасности УкраиныВ мире
 
 
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