На Украине арестовали сотрудника НАБУ, обвиняемого в госизмене
Суд на Украине арестовал сотрудника НАБУ, обвиняемого в госизмене
© Depositphotos.com / Andrey NekrasovФлаг Украины
© Depositphotos.com / Andrey Nekrasov
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Суд на Украине арестовал без права внесения залога сотрудника Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Виктора Гусарова, которого СБУ обвинила в госизмене и несанкционированных действиях с информацией, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Накануне СБУ после обысков в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) заявила о задержании сотрудника центрального аппарата бюро, который якобы занимался шпионажем в пользу России. В спецслужбе уточнили, что уголовное дело против сотрудника НАБУ возбуждено по статье "госизмена" и "несанкционированные действия с информацией". Его имя не называли.
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"Суд взял сотрудника НАБУ Виктора Гусарова под стражу без права на внесение залога до 20 сентября или до конца досудебного расследования. Его подозревают в государственной измене и несанкционированных действиях с секретной информацией. Накануне его задержали во время проверок в НАБУ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Накануне издание "Страна.ua" сообщило, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. Национальное антикоррупционное бюро позднее обыски подтвердило и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позже СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Об обысках со стороны СБУ в понедельник заявили также в специализированной антикоррупционной прокуратуре, отметив, что в рамках проверки работники службы безопасности Украины получили доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперации НАБУ и САП.
Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
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