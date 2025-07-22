https://ria.ru/20250722/mvd-2030696581.html

В Иркутской области в ДТП пострадали семь человек

В Иркутской области в ДТП пострадали семь человек - РИА Новости, 22.07.2025

В Иркутской области в ДТП пострадали семь человек

Семь человек пострадали в аварии с двумя иномарками под Иркутском, два водителя и пять пассажиров доставлены в больницу, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T18:20:00+03:00

2025-07-22T18:20:00+03:00

2025-07-22T18:31:00+03:00

происшествия

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ИРКУТСК, 22 июл - РИА Новости. Семь человек пострадали в аварии с двумя иномарками под Иркутском, два водителя и пять пассажиров доставлены в больницу, сообщает ГУМВД по Иркутской области. В Иркутском районе на Александровском тракте произошла авария с участием двух иномарок - Toyota Aqua и Toyota Axio. По предварительным данным, 29-летний водитель Toyota Aqua, следуя со стороны Иркутска в направлении СНТ "Веселое", при повороте налево не уступил дорогу 23-летнему водителю автомобиля Toyota Axio и столкнулся с ним. "В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и три пассажира Toyota Axio, а также водитель и два пассажира Toyota Aqua с телесными повреждениями были доставлены бригадой скорой помощи в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20250722/dtp-2030561601.html

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