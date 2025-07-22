В МВД Сирии рассказали об улучшении ситуации в провинции Эс-Сувейда
МВД Сирии: ситуация в провинции Эс-Сувейда улучшается
© AP Photo / Ghaith AlsayedДым после столкновения бедуинов и друзов в Сувейде
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Дым после столкновения бедуинов и друзов в Сувейде. Архивное фото
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КАИР, 22 июл – РИА Новости. Ситуация в сирийской провинции Эс-Сувейда улучшается, власти сосредоточены на поставках гуманитарной помощи и освобождении задержанных отрядами друзской самообороны, сообщил представитель МВД Сирии Нур эль-Дин аль-Баба в интервью РИА Новости во вторник.
"Ситуация улучшается, и государство постоянно уделяет особое внимание безопасности гражданского населения и сохранению государственной и частной собственности. Поэтому сейчас приоритет отдан поставкам гуманитарной помощи и освобождению лиц, похищенных и задержанных вооруженными бандами в Эс-Сувейде", - сказал аль-Баба.
Собеседник агентства подчеркнул, что важным аспектом является обмен телами убитых в результате боестолкновений для их последующего захоронения.
Тринадцатого июля июля появились сообщения о нападении вооруженных бандформирований на друзские поселения в провинции Сувейда на юге Сирии. Для защиты мирного населения в бой вступили друзские отряды самообороны. Во вторник, 15 июля, Дамаск объявил о вводе войск и сил МВД в пострадавшие районы. Целью операции назвали зачистку от незаконных формирований. По данным, приведенным сирийским телеканалом Syria TV, в результате боестолкновений в Сувейде погибли более 558 человек, ранения получили 783 жителя, свыше 2 тысяч семей бежали в соседнюю провинцию Дераа. В свою очередь, правозащитники из неправительственной организации "Сирийская обсерватория по правам человека" сообщают, что число погибших в Сувейде превысило 1000 человек.
В минувшую среду израильские ВВС нанесли удары по Генштабу и президентскому дворцу в Дамаске, как утверждается, для защиты друзской общины. Позднее источник в силах безопасности Сирии сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули Сувейду. Президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа 19 июля объявил о всеобъемлющем прекращении огня на юге страны и призвал все стороны соблюдать его.