https://ria.ru/20250722/mvd-2030683285.html

В МВД Сирии рассказали об улучшении ситуации в провинции Эс-Сувейда

В МВД Сирии рассказали об улучшении ситуации в провинции Эс-Сувейда - РИА Новости, 22.07.2025

В МВД Сирии рассказали об улучшении ситуации в провинции Эс-Сувейда

Ситуация в сирийской провинции Эс-Сувейда улучшается, власти сосредоточены на поставках гуманитарной помощи и освобождении задержанных отрядами друзской... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T17:44:00+03:00

2025-07-22T17:44:00+03:00

2025-07-22T17:44:00+03:00

в мире

сирия

дамаск (город)

эс-сувейда (мухафаза)

ахмед аш-шараа

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КАИР, 22 июл – РИА Новости. Ситуация в сирийской провинции Эс-Сувейда улучшается, власти сосредоточены на поставках гуманитарной помощи и освобождении задержанных отрядами друзской самообороны, сообщил представитель МВД Сирии Нур эль-Дин аль-Баба в интервью РИА Новости во вторник. "Ситуация улучшается, и государство постоянно уделяет особое внимание безопасности гражданского населения и сохранению государственной и частной собственности. Поэтому сейчас приоритет отдан поставкам гуманитарной помощи и освобождению лиц, похищенных и задержанных вооруженными бандами в Эс-Сувейде", - сказал аль-Баба. Собеседник агентства подчеркнул, что важным аспектом является обмен телами убитых в результате боестолкновений для их последующего захоронения. Тринадцатого июля июля появились сообщения о нападении вооруженных бандформирований на друзские поселения в провинции Сувейда на юге Сирии. Для защиты мирного населения в бой вступили друзские отряды самообороны. Во вторник, 15 июля, Дамаск объявил о вводе войск и сил МВД в пострадавшие районы. Целью операции назвали зачистку от незаконных формирований. По данным, приведенным сирийским телеканалом Syria TV, в результате боестолкновений в Сувейде погибли более 558 человек, ранения получили 783 жителя, свыше 2 тысяч семей бежали в соседнюю провинцию Дераа. В свою очередь, правозащитники из неправительственной организации "Сирийская обсерватория по правам человека" сообщают, что число погибших в Сувейде превысило 1000 человек. В минувшую среду израильские ВВС нанесли удары по Генштабу и президентскому дворцу в Дамаске, как утверждается, для защиты друзской общины. Позднее источник в силах безопасности Сирии сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули Сувейду. Президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа 19 июля объявил о всеобъемлющем прекращении огня на юге страны и призвал все стороны соблюдать его.

https://ria.ru/20250719/izrail-2030205238.html

сирия

дамаск (город)

эс-сувейда (мухафаза)

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в мире, сирия, дамаск (город), эс-сувейда (мухафаза), ахмед аш-шараа