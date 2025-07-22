https://ria.ru/20250722/mvd-2030650385.html

В трех регионах задержали полицейских, передававших служебные данные Baza

В трех регионах задержали полицейских, передававших служебные данные Baza - РИА Новости, 22.07.2025

В трех регионах задержали полицейских, передававших служебные данные Baza

В трех регионах задержали полицейских, передававших служебную информацию Baza, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T16:12:00+03:00

2025-07-22T16:12:00+03:00

2025-07-22T18:00:00+03:00

россия

происшествия

красноярский край

белгородская область

ирина волк

глеб трифонов

telegram-канал baza

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В трех регионах задержали полицейских, передававших служебную информацию Baza, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале."Оперативниками ГУ СБ МВД России пресечена противоправная деятельность нескольких сотрудников территориальных подразделений ОВД. Задержанные передавали информацию, ставшую им известной в рамках исполнения служебных обязанностей, третьим лицам", — написала она.Она уточнила, что речь идет о сотрудниках в Белгородской области, Краснодарском и Красноярском краях."При этом указанные сведения в дальнейшем получали публичное распространение", — добавила Волк.Сегодня полиция пришла с обысками в офис Baza, где изымала компьютеры и документы, и в квартиру главреда издания Трифонова. Его забрали на допрос по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Как передавал корреспондент РИА Новости, силовики вынесли из редакции несколько коробок и мешков с документацией.Адвокат Трифонова Алексей Михальчик заявил, что силовики задержали пятерых сотрудников Baza, в том числе главного редактора издания. Позднее он уточнил, что двоих журналистов освободили, к задержанным допустили одного из адвокатов.Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий на полицейских, предположительно, передававших информацию Telegram-каналу Baza. В рамках расследования силовики провели обыски в Москве, Красноярском крае, Краснодарском и Белгородской области, сообщали в СК России.

https://ria.ru/20250722/glavred-2030641275.html

https://ria.ru/20250722/status-2030654916.html

россия

красноярский край

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россия, происшествия, красноярский край, белгородская область, ирина волк, глеб трифонов, telegram-канал baza, следственный комитет россии (ск рф)