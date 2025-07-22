https://ria.ru/20250722/mvd-2030545929.html
МВД рассказало, как не попасться на уловки мошенников
МВД рассказало, как не попасться на уловки мошенников - РИА Новости, 22.07.2025
МВД рассказало, как не попасться на уловки мошенников
Для защиты от мошенников можно использовать принцип "никому не доверяй без проверки", рекомендует управление по организации борьбы с противоправным... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T09:31:00+03:00
2025-07-22T09:31:00+03:00
2025-07-22T09:31:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Для защиты от мошенников можно использовать принцип "никому не доверяй без проверки", рекомендует управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Не доверяйте "официальным" сообщениям вслепую. Получили звонок из "банка" с просьбой обновить данные? Или сообщение от "друга" с просьбой перевести деньги? Не торопитесь выполнять инструкции. Перезвоните в банк или другу и уточните, действительно ли они это отправляли", - советуют в МВД. Правоохранители предупреждают, что не следует доверять даже своим паролям. Слишком простые пароли, например, "123456", - подарок для хакеров. "Интернет-услуга требует паспортных данных? Магазин просит полное имя, адрес и номер телефона? Подумайте: действительно ли это необходимо? Если нет - не предоставляйте", - рекомендуют правоохранители. Также в МВД советуют не стесняться спрашивать подтверждения слов собеседника. Например, при разговоре с неизвестными от имени организации с какими-нибудь требованиями, можно с спросить у звонящего юридический и фактический адрес, ФИО руководителя, или, в случае со звонками из правоохранительных органов, номер телефона дежурной части, и проверить данную информацию. "Доверяйте своим сомнениям. Если любая информация кажется вам странной, несвоевременной, неуместной или поступающей по необычным каналам связи, - остановитесь. Заставить вас торопиться и принимать необдуманное решение – это задача мошенников. Не стоит им помогать!" - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20250722/moshenniki-2030519843.html
https://ria.ru/20250721/moshenniki-2030332238.html
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество
МВД рассказало, как не попасться на уловки мошенников
МВД рассказало, как защититься от мошенников
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Для защиты от мошенников можно использовать принцип "никому не доверяй без проверки", рекомендует управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Не доверяйте "официальным" сообщениям вслепую. Получили звонок из "банка" с просьбой обновить данные? Или сообщение от "друга" с просьбой перевести деньги? Не торопитесь выполнять инструкции. Перезвоните в банк или другу и уточните, действительно ли они это отправляли", - советуют в МВД.
Правоохранители предупреждают, что не следует доверять даже своим паролям. Слишком простые пароли, например, "123456", - подарок для хакеров.
"Интернет-услуга требует паспортных данных? Магазин просит полное имя, адрес и номер телефона? Подумайте: действительно ли это необходимо? Если нет - не предоставляйте", - рекомендуют правоохранители.
Также в МВД советуют не стесняться спрашивать подтверждения слов собеседника. Например, при разговоре с неизвестными от имени организации с какими-нибудь требованиями, можно с спросить у звонящего юридический и фактический адрес, ФИО руководителя, или, в случае со звонками из правоохранительных органов, номер телефона дежурной части, и проверить данную информацию.
"Доверяйте своим сомнениям. Если любая информация кажется вам странной, несвоевременной, неуместной или поступающей по необычным каналам связи, - остановитесь. Заставить вас торопиться и принимать необдуманное решение – это задача мошенников. Не стоит им помогать!" - заключили в ведомстве.