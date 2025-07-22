https://ria.ru/20250722/mozambik-2030727315.html

В Мозамбике лидеру оппозиции предъявили обвинения по пяти преступлениям

В Мозамбике лидеру оппозиции предъявили обвинения по пяти преступлениям - РИА Новости, 22.07.2025

В Мозамбике лидеру оппозиции предъявили обвинения по пяти преступлениям

Генеральная прокуратура Мозамбика предъявила обвинения ведущему оппозиционному политику страны Венансиу Мондлане по пяти преступлениям в связи с протестами,... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T21:38:00+03:00

2025-07-22T21:38:00+03:00

2025-07-22T21:38:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура Мозамбика предъявила обвинения ведущему оппозиционному политику страны Венансиу Мондлане по пяти преступлениям в связи с протестами, проходившими в стране по результатам президентских выборов, сообщает портал Club of Mozambique со ссылкой на Мондлане. Всеобщие выборы прошли в Мозамбике 9 октября 2024 года. Бывший независимый кандидат в президенты Венансиу Мондлане, выразивший несогласие с их результатами, призывал к массовым акциям гражданского неповиновения. "Генеральная прокуратура Мозамбика предъявила оппозиционному политику Венансиу Мондлане обвинения в пяти преступлениях в связи с демонстрациями, проходившими после выборов", - говорится в сообщении портала. Сам политик при этом заявил, что предстанет перед судом с с международной командой адвокатов, добавив, что "его совесть чиста". В конце марта издание Carta de Moçambique сообщало, что президент страны Даниэль Шапу и Мондлане договорились положить конец насилию в стране, выплатить компенсации семьям пострадавших в ходе демонстраций граждан, а также помиловать всех задержанных за "осуществление своих прав" демонстрантов. В середине марта Carta de Moçambique сообщало, что Мондлане призвал людей выйти на демонстрации, чтобы почтить память "народных героев", непризнанных властями. Полиция Мозамбика применила боевые патроны и слезоточивый газ для разгона протестующих. Агентство Франс Пресс сообщило о двух погибших в ходе протестов.

https://ria.ru/20250722/lavrov-2030726561.html

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