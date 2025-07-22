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В Москве восстановили движение под Ростокинским мостом
В Москве восстановили движение под Ростокинским мостом - РИА Новости, 22.07.2025
В Москве восстановили движение под Ростокинским мостом
Движение под Ростокинским мостом в Москве, где Яуза вышла из берегов, восстановлено, сообщается в Telegram-канале ГУП "Мосводосток". РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T10:18:00+03:00
2025-07-22T10:18:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Движение под Ростокинским мостом в Москве, где Яуза вышла из берегов, восстановлено, сообщается в Telegram-канале ГУП "Мосводосток". Ранее предприятие сообщало, что дорога оказалась затоплена из-за поднявшегося уровне воды в реке. "Движение автотранспорта под Ростокинским мостом восстановлено. К 2 часам ночи 22 июля уровень воды в реке Яузе, ранее поднявшийся на 2,5 метра в связи с аномальными осадками, снизился. Сотрудники "Мосводостока" оперативно предприняли меры для ликвидации временного скопления воды на проезжей части. Использовалась откачивающая техника и мощные насосные установки. В настоящее время движение автотранспорта осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении. Отмечается, что все временные локальные скопления воды, образовавшиеся на территории Москвы после ливней в понедельник, ликвидированы.
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мосводосток, москва, происшествия
Мосводосток, Москва, Происшествия
В Москве восстановили движение под Ростокинским мостом
ГУП "Мосводосток": в Москве восстановили движение под Ростокинским мостом