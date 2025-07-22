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Новый кроссовер "Москвич 8" поступил в продажу - РИА Новости, 22.07.2025
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13:46 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/moskvich--2030608154.html
Новый кроссовер "Москвич 8" поступил в продажу
Новый кроссовер "Москвич 8" поступил в продажу - РИА Новости, 22.07.2025
Новый кроссовер "Москвич 8" поступил в продажу
Новый кроссовер "Москвич 8" поступил в продажу 22 июля по цене от 2,98 миллиона рублей, сообщил завод "Москвич". РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T13:46:00+03:00
2025-07-22T13:46:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Новый кроссовер "Москвич 8" поступил в продажу 22 июля по цене от 2,98 миллиона рублей, сообщил завод "Москвич". "Наш новый флагман "Москвич 8" уже в продаже!.. Цена от 2 980 000 ₽", - сообщил завод в своем Telegram-канале. Машина имеет салон на семь мест, двигатель мощностью 174 лошадиных силы и семиступенчатый "робот". Завод подчеркнул, что скоро автомобиль появится в дилерских центрах "Москвич". Ранее, 15 июля, столичный департамент транспорта сообщал, что продажи "Москвич 8" начнутся "в самое ближайшее время". Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы (сейчас 50% также принадлежит "Камазу"). На данный момент в линейке еще три модели - городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".
https://ria.ru/20250720/putin-2030267300.html
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россия, москва, общество
Россия, Москва, Общество
Новый кроссовер "Москвич 8" поступил в продажу

Новый кроссовер "Москвич 8" поступил в продажу по цене от 2,98 млн руб

© РИА Новости/Пресс-служба компании "Москвич"Семиместный кроссовер "Москвич 8"
Семиместный кроссовер Москвич 8 - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости/Пресс-служба компании "Москвич"
Семиместный кроссовер "Москвич 8". Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Новый кроссовер "Москвич 8" поступил в продажу 22 июля по цене от 2,98 миллиона рублей, сообщил завод "Москвич".
"Наш новый флагман "Москвич 8" уже в продаже!.. Цена от 2 980 000 ₽", - сообщил завод в своем Telegram-канале.
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Машина имеет салон на семь мест, двигатель мощностью 174 лошадиных силы и семиступенчатый "робот".
Завод подчеркнул, что скоро автомобиль появится в дилерских центрах "Москвич".
Ранее, 15 июля, столичный департамент транспорта сообщал, что продажи "Москвич 8" начнутся "в самое ближайшее время".
Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы (сейчас 50% также принадлежит "Камазу"). На данный момент в линейке еще три модели - городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".
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