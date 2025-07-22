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МЧС предупредило о тумане в Москве
МЧС предупредило о тумане в Москве - РИА Новости, 22.07.2025
МЧС предупредило о тумане в Москве
Спасатели предупредили о тумане с видимостью до 200-700 метров в среду в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T22:27:00+03:00
2025-07-22T22:27:00+03:00
2025-07-22T22:27:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Спасатели предупредили о тумане с видимостью до 200-700 метров в среду в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. "По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 00 часов до 10 часов 23 июля местами в Москве ожидается туман с видимостью 200-700 метров", - говорится в сообщении. В ведомстве призвали водителей значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр
МЧС предупредило о тумане в Москве
МЧС предупредило о тумане с видимостью до 200-700 метров в Москве в среду