https://ria.ru/20250722/moskva-2030713240.html

Движение из Москвы по Рублевскому шоссе остановили из-за подтопления дороги

Движение из Москвы по Рублевскому шоссе остановили из-за подтопления дороги - РИА Новости, 22.07.2025

Движение из Москвы по Рублевскому шоссе остановили из-за подтопления дороги

Движение транспорта в сторону области на Рублевском шоссе в Москве в районе улиц Ярцевская и Минская прекращено из-за подтопления дороги, сообщили в... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T19:38:00+03:00

2025-07-22T19:38:00+03:00

2025-07-22T20:04:00+03:00

происшествия

рублевское шоссе

москва

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Движение транспорта в сторону области на Рублевском шоссе в Москве в районе улиц Ярцевская и Минская прекращено из-за подтопления дороги, сообщили в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. "Из-за подтопления проезжей части в настоящее время нет движения транспорта на Рублевском шоссе в сторону области (в районе улицы Ярцевская) и на улице Минская (от проспекта Багратиона)", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают регулировочно-распорядительные действия и оказывают водителям всестороннюю помощь.

https://ria.ru/20250722/dvizhenie-2030704399.html

рублевское шоссе

москва

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происшествия, рублевское шоссе, москва