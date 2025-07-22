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Движение из Москвы по Рублевскому шоссе остановили из-за подтопления дороги
Движение из Москвы по Рублевскому шоссе остановили из-за подтопления дороги - РИА Новости, 22.07.2025
Движение из Москвы по Рублевскому шоссе остановили из-за подтопления дороги
Движение транспорта в сторону области на Рублевском шоссе в Москве в районе улиц Ярцевская и Минская прекращено из-за подтопления дороги, сообщили в... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T19:38:00+03:00
2025-07-22T19:38:00+03:00
2025-07-22T20:04:00+03:00
происшествия
рублевское шоссе
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Движение транспорта в сторону области на Рублевском шоссе в Москве в районе улиц Ярцевская и Минская прекращено из-за подтопления дороги, сообщили в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. "Из-за подтопления проезжей части в настоящее время нет движения транспорта на Рублевском шоссе в сторону области (в районе улицы Ярцевская) и на улице Минская (от проспекта Багратиона)", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают регулировочно-распорядительные действия и оказывают водителям всестороннюю помощь.
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происшествия, рублевское шоссе, москва
Происшествия, Рублевское шоссе, Москва
Движение из Москвы по Рублевскому шоссе остановили из-за подтопления дороги
Движение из Москвы в область по Рублевскому шоссе прекратили из-за подтопления