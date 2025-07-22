https://ria.ru/20250722/moskva-2030695636.html

На Минской улице в Москве перекрыли движение из-за непогоды

На Минской улице в Москве перекрыли движение из-за непогоды - РИА Новости, 22.07.2025

На Минской улице в Москве перекрыли движение из-за непогоды

Движение на участке Минской улицы в Москве перекрыто из-за непогоды, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T18:14:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Движение на участке Минской улицы в Москве перекрыто из-за непогоды, сообщает столичный департамент транспорта. "В связи с погодными условиями перекрыто движение на Минской улице в районе дома 2 по улице Герасима Курина", - говорится в Telegram-канале ведомства. Горожан призывают быть внимательными за рулем: соблюдать скоростной режим и дистанцию.Позднее дептранс сообщил, что движение на улице восстановлено.

https://ria.ru/20250722/moskva-2030694691.html

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