https://ria.ru/20250722/moskva-2030694691.html
Москвичей предупредили о локальных задержках транспорта из-за непогоды
Москвичей предупредили о локальных задержках транспорта из-за непогоды - РИА Новости, 22.07.2025
Москвичей предупредили о локальных задержках транспорта из-за непогоды
Локальные задержки наземного транспорта возможны в Москве во вторник вечером из-за обильных осадков, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T18:10:00+03:00
2025-07-22T18:10:00+03:00
2025-07-22T18:24:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Локальные задержки наземного транспорта возможны в Москве во вторник вечером из-за обильных осадков, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Из-за обильных осадков в городе возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20250722/moskva-2030695636.html
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москва, общество
Москвичей предупредили о локальных задержках транспорта из-за непогоды
Дептранс предупредил о локальных задержках наземного транспорта из-за непогоды