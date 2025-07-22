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Москвичей предупредили о локальных задержках транспорта из-за непогоды - РИА Новости, 22.07.2025
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18:10 22.07.2025 (обновлено: 18:24 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/moskva-2030694691.html
Москвичей предупредили о локальных задержках транспорта из-за непогоды
Москвичей предупредили о локальных задержках транспорта из-за непогоды - РИА Новости, 22.07.2025
Москвичей предупредили о локальных задержках транспорта из-за непогоды
Локальные задержки наземного транспорта возможны в Москве во вторник вечером из-за обильных осадков, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T18:10:00+03:00
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москва
общество
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Локальные задержки наземного транспорта возможны в Москве во вторник вечером из-за обильных осадков, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Из-за обильных осадков в городе возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей", - говорится в сообщении ведомства.
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москва, общество
Москва, Общество
Москвичей предупредили о локальных задержках транспорта из-за непогоды

Дептранс предупредил о локальных задержках наземного транспорта из-за непогоды

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Локальные задержки наземного транспорта возможны в Москве во вторник вечером из-за обильных осадков, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Из-за обильных осадков в городе возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей", - говорится в сообщении ведомства.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
На Минской улице в Москве перекрыли движение из-за непогоды
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