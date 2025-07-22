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В Москве задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку - РИА Новости, 22.07.2025
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12:24 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/moskva-2030585409.html
В Москве задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку
В Москве задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку - РИА Новости, 22.07.2025
В Москве задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку
Полицейские задержали курьера дистанционных мошенников, обманувших москвичку на 13,5 миллионов рублей, сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T12:24:00+03:00
2025-07-22T12:24:00+03:00
происшествия
россия
ростовская область
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Полицейские задержали курьера дистанционных мошенников, обманувших москвичку на 13,5 миллионов рублей, сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ. "Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по району Новогиреево города Москвы задержали 29-летнего приезжего из Ростовской области по подозрению в завладении крупной суммой денежных средств пожилой москвички", - говорится в сообщении ведомства. По информации полиции, 69-летней женщине позвонили неизвестные, которые представились правоохранителями и сотрудниками банка. Они заявили, что ее сбережения находятся под угрозой хищения и попросили помочь в задержании злоумышленников. Пенсионерка выполнила все просьбы злоумышленников и в течение нескольких дней перевела на их счета и отдала курьерам 13,5 миллионов рублей. Позже она поняла, что была обманута, и обратилась за помощью в полицию. "В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Люблинской улице задержали подозреваемого – 29-летнего ранее судимого жителя Ростовской области. По версии следствия, он четырежды приходил к потерпевшей и забирал у нее каждый раз по 2,5 миллиона рублей, после чего переводил их своим кураторам", - отметили в пресс-службе. Посыльный мошенников сейчас находится под стражей, возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" (часть 4 статья 159 УК РФ). Полиция устанавливает остальных соучастников и причастность задержанного к аналогичным преступлениям, заключили в ГУМВД.
https://ria.ru/20250721/moshenniki-2030332238.html
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происшествия, россия, ростовская область, москва
Происшествия, Россия, Ростовская область, Москва
В Москве задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку

В Москве задержали курьера, обманувшего пенсионерку на 13,5 миллиона рублей

© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 5000 рублей. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Полицейские задержали курьера дистанционных мошенников, обманувших москвичку на 13,5 миллионов рублей, сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ.
"Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по району Новогиреево города Москвы задержали 29-летнего приезжего из Ростовской области по подозрению в завладении крупной суммой денежных средств пожилой москвички", - говорится в сообщении ведомства.
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По информации полиции, 69-летней женщине позвонили неизвестные, которые представились правоохранителями и сотрудниками банка. Они заявили, что ее сбережения находятся под угрозой хищения и попросили помочь в задержании злоумышленников. Пенсионерка выполнила все просьбы злоумышленников и в течение нескольких дней перевела на их счета и отдала курьерам 13,5 миллионов рублей. Позже она поняла, что была обманута, и обратилась за помощью в полицию.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Люблинской улице задержали подозреваемого – 29-летнего ранее судимого жителя Ростовской области. По версии следствия, он четырежды приходил к потерпевшей и забирал у нее каждый раз по 2,5 миллиона рублей, после чего переводил их своим кураторам", - отметили в пресс-службе.
Посыльный мошенников сейчас находится под стражей, возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" (часть 4 статья 159 УК РФ). Полиция устанавливает остальных соучастников и причастность задержанного к аналогичным преступлениям, заключили в ГУМВД.
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