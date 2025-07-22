https://ria.ru/20250722/moskva-2030585409.html

В Москве задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку

В Москве задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку - РИА Новости, 22.07.2025

В Москве задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку

Полицейские задержали курьера дистанционных мошенников, обманувших москвичку на 13,5 миллионов рублей, сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T12:24:00+03:00

2025-07-22T12:24:00+03:00

2025-07-22T12:24:00+03:00

происшествия

россия

ростовская область

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155942/93/1559429320_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_207c6119e3926b96f46068db74e74449.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Полицейские задержали курьера дистанционных мошенников, обманувших москвичку на 13,5 миллионов рублей, сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ. "Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по району Новогиреево города Москвы задержали 29-летнего приезжего из Ростовской области по подозрению в завладении крупной суммой денежных средств пожилой москвички", - говорится в сообщении ведомства. По информации полиции, 69-летней женщине позвонили неизвестные, которые представились правоохранителями и сотрудниками банка. Они заявили, что ее сбережения находятся под угрозой хищения и попросили помочь в задержании злоумышленников. Пенсионерка выполнила все просьбы злоумышленников и в течение нескольких дней перевела на их счета и отдала курьерам 13,5 миллионов рублей. Позже она поняла, что была обманута, и обратилась за помощью в полицию. "В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Люблинской улице задержали подозреваемого – 29-летнего ранее судимого жителя Ростовской области. По версии следствия, он четырежды приходил к потерпевшей и забирал у нее каждый раз по 2,5 миллиона рублей, после чего переводил их своим кураторам", - отметили в пресс-службе. Посыльный мошенников сейчас находится под стражей, возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" (часть 4 статья 159 УК РФ). Полиция устанавливает остальных соучастников и причастность задержанного к аналогичным преступлениям, заключили в ГУМВД.

https://ria.ru/20250721/moshenniki-2030332238.html

https://ria.ru/20250722/moshenniki-2030519843.html

россия

ростовская область

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, ростовская область, москва