https://ria.ru/20250722/moskva-2030571343.html

В Москве задержали подозреваемых в стрельбе в Басманном районе

В Москве задержали подозреваемых в стрельбе в Басманном районе - РИА Новости, 22.07.2025

В Москве задержали подозреваемых в стрельбе в Басманном районе

Московские полицейские задержали и арестовали двух молодых людей, подозреваемых в стрельбе в одном из районов города, сообщила журналистам официальный... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T11:28:00+03:00

2025-07-22T11:28:00+03:00

2025-07-22T13:09:00+03:00

происшествия

россия

москва

ирина волк

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Московские полицейские задержали и арестовали двух молодых людей, подозреваемых в стрельбе в одном из районов города, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк."Мои коллеги из отдела МВД России по Басманному району Москвы задержали двоих жителей столицы в возрасте 16 и 19 лет. Они подозреваются в хулиганстве с использованием оружия", - сказала Волк.По ее словам, по предварительной версии, между группой молодых людей и проходящими мимо мужчиной и девушкой произошел конфликт. Один из компании выстрелил в оппонента, который выстрелил в ответ из зарегистрированного травматического пистолета, а после покинул место происшествия. Второй подозреваемый забрал оружие у своего знакомого и погнался за потерпевшим, продолжив стрельбу.Как уточнила Волк, полицейские установили личности и доставили в отдел внутренних дел 12 фигурантов. В отношении них составлены административные протоколы о мелком хулиганстве. Трое подростков помещены в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, двое – переданы родителям."У фигурантов обнаружено огнестрельное оружие ограниченного поражения, два предмета, конструктивно схожие с пистолетами, три ножа, два аэрозольных баллончика. Все изъятое направлено на исследование. Следователем следственных органов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.и 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия ред.). Двое фигурантов заключены под стражу", - сказала Волк.В свою очередь в пресс-службе ГСУ СК по Москве также сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве.

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происшествия, россия, москва, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)