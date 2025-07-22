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В Москве задержали подозреваемых в стрельбе в Басманном районе - РИА Новости, 22.07.2025
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11:28 22.07.2025 (обновлено: 13:09 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/moskva-2030571343.html
В Москве задержали подозреваемых в стрельбе в Басманном районе
В Москве задержали подозреваемых в стрельбе в Басманном районе - РИА Новости, 22.07.2025
В Москве задержали подозреваемых в стрельбе в Басманном районе
Московские полицейские задержали и арестовали двух молодых людей, подозреваемых в стрельбе в одном из районов города, сообщила журналистам официальный... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T11:28:00+03:00
2025-07-22T13:09:00+03:00
происшествия
россия
москва
ирина волк
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Московские полицейские задержали и арестовали двух молодых людей, подозреваемых в стрельбе в одном из районов города, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк."Мои коллеги из отдела МВД России по Басманному району Москвы задержали двоих жителей столицы в возрасте 16 и 19 лет. Они подозреваются в хулиганстве с использованием оружия", - сказала Волк.По ее словам, по предварительной версии, между группой молодых людей и проходящими мимо мужчиной и девушкой произошел конфликт. Один из компании выстрелил в оппонента, который выстрелил в ответ из зарегистрированного травматического пистолета, а после покинул место происшествия. Второй подозреваемый забрал оружие у своего знакомого и погнался за потерпевшим, продолжив стрельбу.Как уточнила Волк, полицейские установили личности и доставили в отдел внутренних дел 12 фигурантов. В отношении них составлены административные протоколы о мелком хулиганстве. Трое подростков помещены в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, двое – переданы родителям."У фигурантов обнаружено огнестрельное оружие ограниченного поражения, два предмета, конструктивно схожие с пистолетами, три ножа, два аэрозольных баллончика. Все изъятое направлено на исследование. Следователем следственных органов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.и 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия ред.). Двое фигурантов заключены под стражу", - сказала Волк.В свою очередь в пресс-службе ГСУ СК по Москве также сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве.
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происшествия, россия, москва, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве задержали подозреваемых в стрельбе в Басманном районе

Полиция задержала двух подозреваемых в стрельбе в Басманном районе Москвы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Московские полицейские задержали и арестовали двух молодых людей, подозреваемых в стрельбе в одном из районов города, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Мои коллеги из отдела МВД России по Басманному району Москвы задержали двоих жителей столицы в возрасте 16 и 19 лет. Они подозреваются в хулиганстве с использованием оружия", - сказала Волк.
По ее словам, по предварительной версии, между группой молодых людей и проходящими мимо мужчиной и девушкой произошел конфликт. Один из компании выстрелил в оппонента, который выстрелил в ответ из зарегистрированного травматического пистолета, а после покинул место происшествия. Второй подозреваемый забрал оружие у своего знакомого и погнался за потерпевшим, продолжив стрельбу.
Как уточнила Волк, полицейские установили личности и доставили в отдел внутренних дел 12 фигурантов. В отношении них составлены административные протоколы о мелком хулиганстве. Трое подростков помещены в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, двое – переданы родителям.
"У фигурантов обнаружено огнестрельное оружие ограниченного поражения, два предмета, конструктивно схожие с пистолетами, три ножа, два аэрозольных баллончика. Все изъятое направлено на исследование. Следователем следственных органов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.и 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия ред.). Двое фигурантов заключены под стражу", - сказала Волк.
В свою очередь в пресс-службе ГСУ СК по Москве также сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве.
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