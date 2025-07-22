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В Москве задержали подозреваемую в причастности к избиению подростка - РИА Новости, 22.07.2025
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10:09 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/moskva-2030554062.html
В Москве задержали подозреваемую в причастности к избиению подростка
В Москве задержали подозреваемую в причастности к избиению подростка - РИА Новости, 22.07.2025
В Москве задержали подозреваемую в причастности к избиению подростка
Полиция Москвы установила причастных к издевательствам и избиению 17-летнего юноши в парке "Лосиный остров", одна из подозреваемых задержана, сообщили в... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T10:09:00+03:00
2025-07-22T10:09:00+03:00
происшествия
москва
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Полиция Москвы установила причастных к издевательствам и избиению 17-летнего юноши в парке "Лосиный остров", одна из подозреваемых задержана, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ. "17 июля в ОМВД России по району Гольяново поступила информация о доставлении в медицинское учреждение с телесными повреждениями несовершеннолетнего, 2008 года рождения. При проведения опроса юноша пояснил полицейским, что на территории парка "Лосиный остров" подрался с неизвестными. При этом от написания заявления и указания каких-либо подробностей отказался", - говорится в сообщении. Отмечается, что видео, в котором неизвестные издеваются над несовершеннолетним и наносят ему телесные повреждения, высказывая различные угрозы, полиция выявила в ходе мониторинга интернета. Полицейские повторно опросили подростка и установили место происшествия на территории Подмосковья и личности всех предполагаемых участников. "В настоящее время в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержана подозреваемая, 2004 года рождения. Принимаются меры к задержанию соучастников противоправных действий. Собранные полицейскими материалы проверки будут направлены для дальнейшего принятия процессуального решения по территориальности", - говорится в сообщении.
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москва
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происшествия, москва, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве задержали подозреваемую в причастности к избиению подростка

В Москве задержали подозреваемую в избиении подростка в парке "Лосиный остров"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Полиция Москвы установила причастных к издевательствам и избиению 17-летнего юноши в парке "Лосиный остров", одна из подозреваемых задержана, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"17 июля в ОМВД России по району Гольяново поступила информация о доставлении в медицинское учреждение с телесными повреждениями несовершеннолетнего, 2008 года рождения. При проведения опроса юноша пояснил полицейским, что на территории парка "Лосиный остров" подрался с неизвестными. При этом от написания заявления и указания каких-либо подробностей отказался", - говорится в сообщении.
Отмечается, что видео, в котором неизвестные издеваются над несовершеннолетним и наносят ему телесные повреждения, высказывая различные угрозы, полиция выявила в ходе мониторинга интернета.
Полицейские повторно опросили подростка и установили место происшествия на территории Подмосковья и личности всех предполагаемых участников.
"В настоящее время в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержана подозреваемая, 2004 года рождения. Принимаются меры к задержанию соучастников противоправных действий. Собранные полицейскими материалы проверки будут направлены для дальнейшего принятия процессуального решения по территориальности", - говорится в сообщении.
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