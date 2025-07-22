https://ria.ru/20250722/moskva-2030554062.html

В Москве задержали подозреваемую в причастности к избиению подростка

В Москве задержали подозреваемую в причастности к избиению подростка - РИА Новости, 22.07.2025

В Москве задержали подозреваемую в причастности к избиению подростка

Полиция Москвы установила причастных к издевательствам и избиению 17-летнего юноши в парке "Лосиный остров", одна из подозреваемых задержана, сообщили в... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T10:09:00+03:00

2025-07-22T10:09:00+03:00

2025-07-22T10:09:00+03:00

происшествия

москва

московская область (подмосковье)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_2fac50082c1675eaedab8a4bf6cd64ae.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Полиция Москвы установила причастных к издевательствам и избиению 17-летнего юноши в парке "Лосиный остров", одна из подозреваемых задержана, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ. "17 июля в ОМВД России по району Гольяново поступила информация о доставлении в медицинское учреждение с телесными повреждениями несовершеннолетнего, 2008 года рождения. При проведения опроса юноша пояснил полицейским, что на территории парка "Лосиный остров" подрался с неизвестными. При этом от написания заявления и указания каких-либо подробностей отказался", - говорится в сообщении. Отмечается, что видео, в котором неизвестные издеваются над несовершеннолетним и наносят ему телесные повреждения, высказывая различные угрозы, полиция выявила в ходе мониторинга интернета. Полицейские повторно опросили подростка и установили место происшествия на территории Подмосковья и личности всех предполагаемых участников. "В настоящее время в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержана подозреваемая, 2004 года рождения. Принимаются меры к задержанию соучастников противоправных действий. Собранные полицейскими материалы проверки будут направлены для дальнейшего принятия процессуального решения по территориальности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250716/kuzbass-2029515932.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)