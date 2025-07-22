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Ефимов: за полгода инвесторы арендовали и купили почти 8 гектаров земли - РИА Новости, 22.07.2025
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09:12 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/moskva-2030516522.html
Ефимов: за полгода инвесторы арендовали и купили почти 8 гектаров земли
Ефимов: за полгода инвесторы арендовали и купили почти 8 гектаров земли - РИА Новости, 22.07.2025
Ефимов: за полгода инвесторы арендовали и купили почти 8 гектаров земли
Инвесторы за полгода арендовали и купили по итогам торгов около 7,5 гектара в Москве для строительства недвижимости, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T09:12:00+03:00
2025-07-22T09:12:00+03:00
москва
тинао
некрасовка
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Инвесторы за полгода арендовали и купили по итогам торгов около 7,5 гектара в Москве для строительства недвижимости, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."За шесть месяцев 2025 года по результатам торгов у города арендовали и приобрели более 40 участков общей площадью свыше 7,5 гектара. На этих площадках запланировано строительство почти 84,2 тысячи квадратных метров недвижимости, в том числе производственных, общественно-деловых объектов и частных жилых домов", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Больше всего площадок – 36 – сосредоточено в ТиНАО, указывается в сообщении.В нем подчеркивается, что в рамках реализации масштабных инвестпроектов предусматривается строительство торгово-офисного объекта на территории АДЦ "Коммунарка", а также производственной недвижимости в районах Некрасовка и Внуково. По трем договорам аренды на юго-западе города и в Троицком округе возведут коммерческие здания. Кроме того, 36 участков, преимущественно в Троицком округе, приобрели физлица для строительства индивидуального жилья.
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москва, тинао, некрасовка, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, ТиНАО, Некрасовка, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: за полгода инвесторы арендовали и купили почти 8 гектаров земли

Ефимов: за полгода инвесторы арендовали и купили почти 8 гектаров земли в Москве

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Инвесторы за полгода арендовали и купили по итогам торгов около 7,5 гектара в Москве для строительства недвижимости, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"За шесть месяцев 2025 года по результатам торгов у города арендовали и приобрели более 40 участков общей площадью свыше 7,5 гектара. На этих площадках запланировано строительство почти 84,2 тысячи квадратных метров недвижимости, в том числе производственных, общественно-деловых объектов и частных жилых домов", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Больше всего площадок – 36 – сосредоточено в ТиНАО, указывается в сообщении.
В нем подчеркивается, что в рамках реализации масштабных инвестпроектов предусматривается строительство торгово-офисного объекта на территории АДЦ "Коммунарка", а также производственной недвижимости в районах Некрасовка и Внуково. По трем договорам аренды на юго-западе города и в Троицком округе возведут коммерческие здания. Кроме того, 36 участков, преимущественно в Троицком округе, приобрели физлица для строительства индивидуального жилья.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Ефимов: Москва выделила инвесторам 73 гектара земли под МаИП
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МоскваТиНАОНекрасовкаВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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