https://ria.ru/20250722/moskva-2030516522.html

Ефимов: за полгода инвесторы арендовали и купили почти 8 гектаров земли

Ефимов: за полгода инвесторы арендовали и купили почти 8 гектаров земли - РИА Новости, 22.07.2025

Ефимов: за полгода инвесторы арендовали и купили почти 8 гектаров земли

Инвесторы за полгода арендовали и купили по итогам торгов около 7,5 гектара в Москве для строительства недвижимости, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T09:12:00+03:00

2025-07-22T09:12:00+03:00

2025-07-22T09:12:00+03:00

москва

тинао

некрасовка

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Инвесторы за полгода арендовали и купили по итогам торгов около 7,5 гектара в Москве для строительства недвижимости, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."За шесть месяцев 2025 года по результатам торгов у города арендовали и приобрели более 40 участков общей площадью свыше 7,5 гектара. На этих площадках запланировано строительство почти 84,2 тысячи квадратных метров недвижимости, в том числе производственных, общественно-деловых объектов и частных жилых домов", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Больше всего площадок – 36 – сосредоточено в ТиНАО, указывается в сообщении.В нем подчеркивается, что в рамках реализации масштабных инвестпроектов предусматривается строительство торгово-офисного объекта на территории АДЦ "Коммунарка", а также производственной недвижимости в районах Некрасовка и Внуково. По трем договорам аренды на юго-западе города и в Троицком округе возведут коммерческие здания. Кроме того, 36 участков, преимущественно в Троицком округе, приобрели физлица для строительства индивидуального жилья.

https://ria.ru/20250721/moskva-2030318806.html

москва

тинао

некрасовка

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Дарья Буймова

москва, тинао, некрасовка, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы