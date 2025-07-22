https://ria.ru/20250722/mordovija-2030531777.html

В Мордовии отменили опасность атаки беспилотников

В Мордовии отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 22.07.2025

В Мордовии отменили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА отменили в Республике Мордовия, сообщает правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T06:13:00+03:00

2025-07-22T06:13:00+03:00

2025-07-22T06:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

республика мордовия

безопасность

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили в Республике Мордовия, сообщает правительство региона в Telegram-канале. Угрозу атаки БПЛА объявили в регионе в 01.58 мск понедельника. Она продлилась около 28 часов: до 05.59 мск вторника. "Уважаемые жители! Отбой "Беспилотной опасности" на территории Мордовии", - говорится в сообщении правительства Мордовии.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

республика мордовия, безопасность