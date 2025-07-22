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Влах сообщила, что оппозиционная партия Молдавии испытывает проблемы с ЦИК - РИА Новости, 22.07.2025
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18:26 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/moldaviya-2030695414.html
Влах сообщила, что оппозиционная партия Молдавии испытывает проблемы с ЦИК
Влах сообщила, что оппозиционная партия Молдавии испытывает проблемы с ЦИК - РИА Новости, 22.07.2025
Влах сообщила, что оппозиционная партия Молдавии испытывает проблемы с ЦИК
Оппозиционная партия "Сердце Молдовы" перед предстоящими парламентскими выборами ежедневно сталкивается с трудностями со стороны центральной избирательной... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T18:26:00+03:00
2025-07-22T18:26:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
ирина влах
игорь додон
владимир воронин
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Оппозиционная партия "Сердце Молдовы" перед предстоящими парламентскими выборами ежедневно сталкивается с трудностями со стороны центральной избирательной комиссии страны и правоохранительных органов, которые ведут постоянные слежки за партией, рассказала лидер политформирования, экс-глава Гагаузии Ирина Влах. "Ежедневно и со стороны центральной избирательной комиссии, и со стороны правоохранительных органов, и со стороны прокуратуры, и со стороны органов безопасности, то есть это постоянные слежки... У нас изымают газеты, у нас снимают предвыборные баннеры, то есть давление очень серьезное", - сказала в она в прямом эфире телеканала "Россия 24", говоря о давлении со стороны ЦИК Молдавии. Влах добавила, что за две недели до начала избирательной кампании было изменено избирательное законодательство, следовательно, в этот срок партия была вынуждена приводить в соответствие документы. "Все делалось для того, чтобы застать оппозицию врасплох и создать условия, когда оппозиция не смогла бы быть готовой к началу первой кампании", - подчеркнула Влах. Кроме того, лидер "Сердце Молдовы" отметила, что предстоящие месяцы перед выборами будут сложным, но результат ожидается хорошим. "Результат в пользу нашей страны и жителей нашей республики", - подчеркнула огонь. Во вторник глава соцпартии Игорь Додон заявил, что оппозиционные Партия коммунистов, Партия социалистов, партия "Будущее Молдовы" и партия "Сердце Молдовы" решили объединиться в избирательный блок. Ранее гражданская платформа "За Молдову" выступила с инициативой о создании единого блока оппозиционных сил для участия в парламентских выборах. По мнению инициаторов, консолидация оппозиции необходима для эффективного противостояния действующей власти. Переговоры о создании блока левых партий вели партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Тарлева, Партия социалистов экс-президента Игоря Додона, Партия коммунистов экс-лидера республики Владимира Воронина, а также формирование "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах. Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября.️ Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250618/moldaviya-2023670401.html
https://ria.ru/20250722/dodon-2030611534.html
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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, ирина влах, игорь додон, владимир воронин, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Ирина Влах, Игорь Додон, Владимир Воронин, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Влах сообщила, что оппозиционная партия Молдавии испытывает проблемы с ЦИК

Влах: "Сердце Молдовы" ежедневно сталкивается с трудностями со стороны ЦИК

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Оппозиционная партия "Сердце Молдовы" перед предстоящими парламентскими выборами ежедневно сталкивается с трудностями со стороны центральной избирательной комиссии страны и правоохранительных органов, которые ведут постоянные слежки за партией, рассказала лидер политформирования, экс-глава Гагаузии Ирина Влах.
"Ежедневно и со стороны центральной избирательной комиссии, и со стороны правоохранительных органов, и со стороны прокуратуры, и со стороны органов безопасности, то есть это постоянные слежки... У нас изымают газеты, у нас снимают предвыборные баннеры, то есть давление очень серьезное", - сказала в она в прямом эфире телеканала "Россия 24", говоря о давлении со стороны ЦИК Молдавии.
Партия Сердце Молдовы провела пикет у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Партия "Сердце Молдовы" провела пикет у здания правительства
18 июня, 18:39
Влах добавила, что за две недели до начала избирательной кампании было изменено избирательное законодательство, следовательно, в этот срок партия была вынуждена приводить в соответствие документы.
"Все делалось для того, чтобы застать оппозицию врасплох и создать условия, когда оппозиция не смогла бы быть готовой к началу первой кампании", - подчеркнула Влах.
Кроме того, лидер "Сердце Молдовы" отметила, что предстоящие месяцы перед выборами будут сложным, но результат ожидается хорошим.
"Результат в пользу нашей страны и жителей нашей республики", - подчеркнула огонь.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Додон рассказал об отношении нового блока оппозиции в Молдавии к России
Вчера, 14:01
Во вторник глава соцпартии Игорь Додон заявил, что оппозиционные Партия коммунистов, Партия социалистов, партия "Будущее Молдовы" и партия "Сердце Молдовы" решили объединиться в избирательный блок.
Ранее гражданская платформа "За Молдову" выступила с инициативой о создании единого блока оппозиционных сил для участия в парламентских выборах. По мнению инициаторов, консолидация оппозиции необходима для эффективного противостояния действующей власти. Переговоры о создании блока левых партий вели партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Тарлева, Партия социалистов экс-президента Игоря Додона, Партия коммунистов экс-лидера республики Владимира Воронина, а также формирование "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах.
Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября.️
Открытие памятника военнослужащим армии Антонеску, вторгшимся на территорию Советского Союза летом 1941 года, в селе Душманы, Молдавия - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
В Молдавии под флагом ЕС открыли памятник союзникам Гитлера
21 июля, 10:55
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Здание парламента Молдавии - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Экс-премьер Молдавии обвинил власти в обслуживании иностранных интересов
Вчера, 07:56
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневИрина ВлахИгорь ДодонВладимир ВоронинSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
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