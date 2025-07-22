https://ria.ru/20250722/moldaviya-2030695414.html

Влах сообщила, что оппозиционная партия Молдавии испытывает проблемы с ЦИК

Влах сообщила, что оппозиционная партия Молдавии испытывает проблемы с ЦИК - РИА Новости, 22.07.2025

Влах сообщила, что оппозиционная партия Молдавии испытывает проблемы с ЦИК

Оппозиционная партия "Сердце Молдовы" перед предстоящими парламентскими выборами ежедневно сталкивается с трудностями со стороны центральной избирательной... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T18:26:00+03:00

2025-07-22T18:26:00+03:00

2025-07-22T18:26:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Оппозиционная партия "Сердце Молдовы" перед предстоящими парламентскими выборами ежедневно сталкивается с трудностями со стороны центральной избирательной комиссии страны и правоохранительных органов, которые ведут постоянные слежки за партией, рассказала лидер политформирования, экс-глава Гагаузии Ирина Влах. "Ежедневно и со стороны центральной избирательной комиссии, и со стороны правоохранительных органов, и со стороны прокуратуры, и со стороны органов безопасности, то есть это постоянные слежки... У нас изымают газеты, у нас снимают предвыборные баннеры, то есть давление очень серьезное", - сказала в она в прямом эфире телеканала "Россия 24", говоря о давлении со стороны ЦИК Молдавии. Влах добавила, что за две недели до начала избирательной кампании было изменено избирательное законодательство, следовательно, в этот срок партия была вынуждена приводить в соответствие документы. "Все делалось для того, чтобы застать оппозицию врасплох и создать условия, когда оппозиция не смогла бы быть готовой к началу первой кампании", - подчеркнула Влах. Кроме того, лидер "Сердце Молдовы" отметила, что предстоящие месяцы перед выборами будут сложным, но результат ожидается хорошим. "Результат в пользу нашей страны и жителей нашей республики", - подчеркнула огонь. Во вторник глава соцпартии Игорь Додон заявил, что оппозиционные Партия коммунистов, Партия социалистов, партия "Будущее Молдовы" и партия "Сердце Молдовы" решили объединиться в избирательный блок. Ранее гражданская платформа "За Молдову" выступила с инициативой о создании единого блока оппозиционных сил для участия в парламентских выборах. По мнению инициаторов, консолидация оппозиции необходима для эффективного противостояния действующей власти. Переговоры о создании блока левых партий вели партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Тарлева, Партия социалистов экс-президента Игоря Додона, Партия коммунистов экс-лидера республики Владимира Воронина, а также формирование "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах. Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября.️ Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250618/moldaviya-2023670401.html

https://ria.ru/20250722/dodon-2030611534.html

https://ria.ru/20250721/pamyatnik-2030367603.html

https://ria.ru/20250722/moldaviya-2030538455.html

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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, ирина влах, игорь додон, владимир воронин, sputnik молдова, московский комсомолец