https://ria.ru/20250722/moldaviya-2030538455.html

Экс-премьер Молдавии обвинил власти в обслуживании иностранных интересов

Экс-премьер Молдавии обвинил власти в обслуживании иностранных интересов - РИА Новости, 22.07.2025

Экс-премьер Молдавии обвинил власти в обслуживании иностранных интересов

Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Будущее Молдовы", бывший премьер республики Василий Тарлев обвинил действующее правительство в обслуживании иностранных... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T07:56:00+03:00

2025-07-22T07:56:00+03:00

2025-07-22T07:56:00+03:00

в мире

молдавия

констанца

кишинев

василий тарлев

европейский банк реконструкции и развития

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КИШИНЕВ, 22 июл - РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Будущее Молдовы", бывший премьер республики Василий Тарлев обвинил действующее правительство в обслуживании иностранных интересов на фоне планируемой продажи Джурджулештского порта румынской компании. В середине апреля Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в координации с правительством Молдавии запустил процесс продажи оператора порта Джурджулешты. Правительственный совет по экспертизе инвестиций, имеющих значение для государственной безопасности, 11 июля одобрил заявку румынской Администрации морских портов из Констанцы на предварительное одобрение инвестиций в порт Джурджулешты. Эта заявка предусматривает приобретение 100% уставного капитала Danube Logistics - частной компании, 100% которой принадлежит ЕБРР (генеральному инвестору и оператору Международного порта Джурджулешты). "Железная дорога, Джурджулештский порт, Кишиневский международный аэропорт - это одни из столпов суверенитета и экономической независимости страны, и они должны оставаться на службе народа… Государство должно владеть структурой профильных предприятий, где есть качество, стабильность и которые должны быть на службе у народа, а не обслуживать иностранные интересы", - написал Тарлев в своем Telegram-канале. Политик заявил, что государство не может и не должно быть разрушено, продано или контролироваться из тени. Экс-премьер пообещал, что в случае прихода к власти его партия вернет стратегические объекты под государственное управление. В настоящее время политсила Тарлева готовится к парламентским выборам, запланированным на 28 сентября. Тарлев возглавлял правительство Молдавии с 2001 по 2008 годы, именно при его кабинете министров был создан Джурджулештский порт - в 2007 году началось строительство грузового и пассажирского терминалов, которые были введены в эксплуатацию в 2009 году. Ранее депутат парламента от Блока коммунистов и социалистов Петр Бурдужа заявил на акции протеста в Кишиневе, что в парламенте находятся на рассмотрении десятки законопроектов, способствующих дальнейшей приватизации и дерегулированию стратегических отраслей, в том числе в сферах газа, электроэнергии и налогообложения. По его словам, все решения поступают из посольств западных стран.

https://ria.ru/20250628/moldaviya-2025997313.html

https://ria.ru/20250720/moldaviya-2030275240.html

молдавия

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кишинев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, констанца, кишинев, василий тарлев, европейский банк реконструкции и развития