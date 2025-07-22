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Источник: членов наркогруппировки в Тульской области вербовали в Молдавии - РИА Новости, 22.07.2025
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18:03 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/moldavija-2030691394.html
Источник: членов наркогруппировки в Тульской области вербовали в Молдавии
Источник: членов наркогруппировки в Тульской области вербовали в Молдавии - РИА Новости, 22.07.2025
Источник: членов наркогруппировки в Тульской области вербовали в Молдавии
Участников для организации нарколабораторий в Тульской области вербовали на территории Молдавии, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T18:03:00+03:00
2025-07-22T18:03:00+03:00
тульская область
молдавия
тульский областной суд
происшествия
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ТУЛА, 22 июл – РИА Новости. Участников для организации нарколабораторий в Тульской области вербовали на территории Молдавии, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Во вторник Тульский областной суд признал виновными и лишил свободы на 16,5 и 17,5 года двух участников организованной преступной группы, которая занималась производством наркотиков в кустарных "лабораториях" на территории Тульской области с последующим сбытом веществ через "закладки". По данным пресс-службы облсуда, злоумышленники серийно произвели не менее 7 988,95 грамма наркотического средства мефедрон. Из нарколабораторий изъяли 24 636 граммов прекурсора наркотического средства. "Неустановленный руководитель действовал на территории Республики Молдова, где происходила вербовка участников подразделения "химиков-варщиков", которые совершали особо тяжкие преступления, связанные с незаконным производством наркотических средств в Российской Федерации на территории Тульской области", - рассказал агентству источник. Общение между участниками организованной группы осуществлялось на дистанционном общении с помощью мессенджеров. Это обеспечивало фигурантам конфиденциальность данных, а также исключало личный контакт участников с руководителем преступной группы, который управлял ей, находясь за пределами Российской Федерации.
https://ria.ru/20250718/narkotiki-2029846145.html
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тульская область, молдавия, тульский областной суд, происшествия
Тульская область, Молдавия, Тульский областной суд, Происшествия
Источник: членов наркогруппировки в Тульской области вербовали в Молдавии

Участников нарколабораторий в Тульской области вербовали в Молдавии

© РИА НовостиЗадержание жителей Тульской области по обвинению в производстве наркотиков
Задержание жителей Тульской области по обвинению в производстве наркотиков - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости
Задержание жителей Тульской области по обвинению в производстве наркотиков
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ТУЛА, 22 июл – РИА Новости. Участников для организации нарколабораторий в Тульской области вербовали на территории Молдавии, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Во вторник Тульский областной суд признал виновными и лишил свободы на 16,5 и 17,5 года двух участников организованной преступной группы, которая занималась производством наркотиков в кустарных "лабораториях" на территории Тульской области с последующим сбытом веществ через "закладки". По данным пресс-службы облсуда, злоумышленники серийно произвели не менее 7 988,95 грамма наркотического средства мефедрон. Из нарколабораторий изъяли 24 636 граммов прекурсора наркотического средства.
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"Неустановленный руководитель действовал на территории Республики Молдова, где происходила вербовка участников подразделения "химиков-варщиков", которые совершали особо тяжкие преступления, связанные с незаконным производством наркотических средств в Российской Федерации на территории Тульской области", - рассказал агентству источник.
Общение между участниками организованной группы осуществлялось на дистанционном общении с помощью мессенджеров. Это обеспечивало фигурантам конфиденциальность данных, а также исключало личный контакт участников с руководителем преступной группы, который управлял ей, находясь за пределами Российской Федерации.
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Тульская областьМолдавияТульский областной судПроисшествия
 
 
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