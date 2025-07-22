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В Молдавии прошла акция протеста у здания представительства ЕС - РИА Новости, 22.07.2025
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14:47 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/moldavija-2030625036.html
В Молдавии прошла акция протеста у здания представительства ЕС
В Молдавии прошла акция протеста у здания представительства ЕС - РИА Новости, 22.07.2025
В Молдавии прошла акция протеста у здания представительства ЕС
Представители Ассоциации работодателей операторов автомобильного транспорта (АРОАТ) в Молдавии провели акцию протеста у здания представительства ЕС в Кишиневе,... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T14:47:00+03:00
2025-07-22T14:47:00+03:00
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КИШИНЕВ, 22 июл - РИА Новости. Представители Ассоциации работодателей операторов автомобильного транспорта (АРОАТ) в Молдавии провели акцию протеста у здания представительства ЕС в Кишиневе, требуя от европейских чиновников поддержать их требования на справедливые условия работы и достойную оплату, заявил лидер организации Олег Алекса. Представители ассоциации 9 июля запустили серию протестов, призванных привлечь внимание властей к проблемам несправедливых тарифов. Они требуют утвердить методику расчета тарифов, вернуть на обсуждение проекты e-bilet и e-GPS, а также отменить требование адаптировать весь транспорт под нужды людей с ограниченными возможностями. Во вторник они вновь собрались на протест, заблокировав микроавтобусами вход в здание представительства ЕС в Кишиневе. "Мы вышли на протест, чтобы привлечь внимание делегации ЕС и показать: существует огромная разница между европейскими стандартами и тем, как они внедряются у нас Мы надеемся, что делегация поддержит нас в наших требованиях. В зависимости от этого мы решим, что и когда мы будем делать дальше с акциями протеста", - заявил Алекса журналистам во время манифестации. "Правительство уже больше года не исполняет закон и не утвердило обязательную методику расчёта тарифов, хотя должно было сделать это к июню 2024 года. Таким образом, оно действует незаконно, игнорируя требования закона и нарушая правила регулирования отрасли. Кроме того, введение системы e-GPS - это не цифровизация, а полный и постоянный контроль над всеми перевозчиками без перерывов, что вызывает серьёзные претензии у транспортников", - добавил Алекса. Правительство ранее призвало ассоциацию и министерство к диалогу в рамках правовой базы, однако попытки достичь консенсуса в рамках переговоров завершились безрезультатно.
https://ria.ru/20250615/kishinev-2022959609.html
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в мире, кишинев, молдавия, евросоюз
В мире, Кишинев, Молдавия, Евросоюз
В Молдавии прошла акция протеста у здания представительства ЕС

В Молдавии перевозчики провели акцию протеста у здания делегации ЕС в Кишиневе

© Кадр видео из соцсетей Представители Ассоциации работодателей операторов автомобильного транспорта в Молдавии провели акцию протеста у здания представительства ЕС в Кишиневе
 Представители Ассоциации работодателей операторов автомобильного транспорта в Молдавии провели акцию протеста у здания представительства ЕС в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Кадр видео из соцсетей
Представители Ассоциации работодателей операторов автомобильного транспорта в Молдавии провели акцию протеста у здания представительства ЕС в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 22 июл - РИА Новости. Представители Ассоциации работодателей операторов автомобильного транспорта (АРОАТ) в Молдавии провели акцию протеста у здания представительства ЕС в Кишиневе, требуя от европейских чиновников поддержать их требования на справедливые условия работы и достойную оплату, заявил лидер организации Олег Алекса.
Представители ассоциации 9 июля запустили серию протестов, призванных привлечь внимание властей к проблемам несправедливых тарифов. Они требуют утвердить методику расчета тарифов, вернуть на обсуждение проекты e-bilet и e-GPS, а также отменить требование адаптировать весь транспорт под нужды людей с ограниченными возможностями. Во вторник они вновь собрались на протест, заблокировав микроавтобусами вход в здание представительства ЕС в Кишиневе.
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"Мы вышли на протест, чтобы привлечь внимание делегации ЕС и показать: существует огромная разница между европейскими стандартами и тем, как они внедряются у нас Мы надеемся, что делегация поддержит нас в наших требованиях. В зависимости от этого мы решим, что и когда мы будем делать дальше с акциями протеста", - заявил Алекса журналистам во время манифестации.
"Правительство уже больше года не исполняет закон и не утвердило обязательную методику расчёта тарифов, хотя должно было сделать это к июню 2024 года. Таким образом, оно действует незаконно, игнорируя требования закона и нарушая правила регулирования отрасли. Кроме того, введение системы e-GPS - это не цифровизация, а полный и постоянный контроль над всеми перевозчиками без перерывов, что вызывает серьёзные претензии у транспортников", - добавил Алекса.
Правительство ранее призвало ассоциацию и министерство к диалогу в рамках правовой базы, однако попытки достичь консенсуса в рамках переговоров завершились безрезультатно.
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