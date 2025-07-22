https://ria.ru/20250722/moldavija-2030625036.html

В Молдавии прошла акция протеста у здания представительства ЕС

В Молдавии прошла акция протеста у здания представительства ЕС - РИА Новости, 22.07.2025

В Молдавии прошла акция протеста у здания представительства ЕС

Представители Ассоциации работодателей операторов автомобильного транспорта (АРОАТ) в Молдавии провели акцию протеста у здания представительства ЕС в Кишиневе,... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T14:47:00+03:00

2025-07-22T14:47:00+03:00

2025-07-22T14:47:00+03:00

в мире

кишинев

молдавия

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030623408_14:0:832:460_1920x0_80_0_0_7373a520aaf0347067734665d70fb823.jpg

КИШИНЕВ, 22 июл - РИА Новости. Представители Ассоциации работодателей операторов автомобильного транспорта (АРОАТ) в Молдавии провели акцию протеста у здания представительства ЕС в Кишиневе, требуя от европейских чиновников поддержать их требования на справедливые условия работы и достойную оплату, заявил лидер организации Олег Алекса. Представители ассоциации 9 июля запустили серию протестов, призванных привлечь внимание властей к проблемам несправедливых тарифов. Они требуют утвердить методику расчета тарифов, вернуть на обсуждение проекты e-bilet и e-GPS, а также отменить требование адаптировать весь транспорт под нужды людей с ограниченными возможностями. Во вторник они вновь собрались на протест, заблокировав микроавтобусами вход в здание представительства ЕС в Кишиневе. "Мы вышли на протест, чтобы привлечь внимание делегации ЕС и показать: существует огромная разница между европейскими стандартами и тем, как они внедряются у нас Мы надеемся, что делегация поддержит нас в наших требованиях. В зависимости от этого мы решим, что и когда мы будем делать дальше с акциями протеста", - заявил Алекса журналистам во время манифестации. "Правительство уже больше года не исполняет закон и не утвердило обязательную методику расчёта тарифов, хотя должно было сделать это к июню 2024 года. Таким образом, оно действует незаконно, игнорируя требования закона и нарушая правила регулирования отрасли. Кроме того, введение системы e-GPS - это не цифровизация, а полный и постоянный контроль над всеми перевозчиками без перерывов, что вызывает серьёзные претензии у транспортников", - добавил Алекса. Правительство ранее призвало ассоциацию и министерство к диалогу в рамках правовой базы, однако попытки достичь консенсуса в рамках переговоров завершились безрезультатно.

https://ria.ru/20250615/kishinev-2022959609.html

https://ria.ru/20250310/moldaviya-2004177104.html

кишинев

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кишинев, молдавия, евросоюз