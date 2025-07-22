https://ria.ru/20250722/miting-2030730912.html

Митинги против ликвидации НАБУ и СА начались еще в двух городах Украины

Митинги против ликвидации НАБУ и СА начались еще в двух городах Украины - РИА Новости, 22.07.2025

Митинги против ликвидации НАБУ и СА начались еще в двух городах Украины

Протестные акции из-за ограничения полномочий антикоррупционных органов на Украине начались также в Днепропетровске и Одессе, сообщило украинское издание... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T22:37:00+03:00

2025-07-22T22:37:00+03:00

2025-07-22T22:37:00+03:00

в мире

украина

днепропетровск

киев

владимир зеленский

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

служба безопасности украины

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Протестные акции из-за ограничения полномочий антикоррупционных органов на Украине начались также в Днепропетровске и Одессе, сообщило украинское издание "Страна.ua". Ранее во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Как заявил ряд депутатов Рады, Владимир Зеленский уже подписал это законопроект. Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве и Львове. Митинг в Киеве проходит в непосредственной близости от здания офиса президента Украины. "Протест против закона об урезании полномочий НАБУ и САП проходит и в Днепре (Днепропетровске - ред.)... К протесту против закона об урезании полномочий НАБУ и САП присоединились одесситы", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале "Страны.ua". Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски идут в разных регионах Украины. Утверждается, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее подтвердило обыски и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Депутат Гончаренко заявил, что обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины являются ответом режима Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции, НАБУ могут попытаться ликвидировать. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.

https://ria.ru/20250721/ukraina-2030509163.html

https://ria.ru/20250722/zelenskiy-2030606952.html

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Митинг против ликвидации Зеленским двух антикоррупционных органов Ранее во вторник депутат Рады Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), заявил, что Зеленский подписал закон о фактическом уничтожении на Украине Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-07-22T22:37 true PT0M04S

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в мире, украина, днепропетровск, киев, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), служба безопасности украины