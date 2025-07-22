https://ria.ru/20250722/mishustin-2030560892.html
Правительство выделит средства на инфраструктуру для матерей и детей
Правительство выделит средства на инфраструктуру для матерей и детей - РИА Новости, 22.07.2025
Правительство выделит средства на инфраструктуру для матерей и детей
Власти России направят 147 миллиардов рублей в ближайшие шесть лет на развитие инфраструктуры для матерей и детей, сообщил глава правительства Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T10:37:00+03:00
2025-07-22T10:37:00+03:00
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ЧИТА, 22 июл — РИА Новости. Власти России направят 147 миллиардов рублей в ближайшие шесть лет на развитие инфраструктуры для матерей и детей, сообщил глава правительства Михаил Мишустин."Мы занимаемся оснащением перинатальных центров. Всего до 2030 года будет выделено 147 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры для матерей и детей, в том числе на оснащение 142 перинатальных центров в стране", — сказал он.Только на 2025 год в бюджете предусмотрено 26 миллиардов рублей на оснащение 91 перинатального центра в 56 регионах, уточнил премьер.Мишустин во вторник посетил Забайкальский краевой перинатальный центр в Чите. Он пообещал, что в регионе переоснастят два перинатальных центра."Двести миллионов уже выделено, 137 миллионов выделено на этот центр, около 100 единиц оборудования, я знаю, что вы закупаете, оборудование современное. И дальше будем продолжать поддерживать в том числе и ваш центр", — сказал глава правительства.Мишустин отметил, что на охрану материнства и детства нацелены все ресурсы государства, соответствующие нацпроекты и программы.
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михаил мишустин, россия, чита, забайкальский край, общество
Михаил Мишустин, Россия, Чита, Забайкальский край, Общество, Хорошие новости
Правительство выделит средства на инфраструктуру для матерей и детей
Мишустин: на развитие инфраструктуры для матерей и детей выделят 147 млрд руб
ЧИТА, 22 июл — РИА Новости. Власти России направят 147 миллиардов рублей в ближайшие шесть лет на развитие инфраструктуры для матерей и детей, сообщил глава правительства Михаил Мишустин.
«
"Мы занимаемся оснащением перинатальных центров. Всего до 2030 года будет выделено 147 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры для матерей и детей, в том числе на оснащение 142 перинатальных центров в стране", — сказал он.
Только на 2025 год в бюджете предусмотрено 26 миллиардов рублей на оснащение 91 перинатального центра в 56 регионах, уточнил премьер.
Мишустин во вторник посетил Забайкальский краевой перинатальный центр в Чите. Он пообещал, что в регионе переоснастят два перинатальных центра.
"Двести миллионов уже выделено, 137 миллионов выделено на этот центр, около 100 единиц оборудования, я знаю, что вы закупаете, оборудование современное. И дальше будем продолжать поддерживать в том числе и ваш центр", — сказал глава правительства.
Мишустин отметил, что на охрану материнства и детства нацелены все ресурсы государства, соответствующие нацпроекты и программы.