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Мишустин назвал Россию одним из лидеров глобального рынка зерна - РИА Новости, 22.07.2025
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08:51 22.07.2025 (обновлено: 10:01 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/mishustin-2030540897.html
Мишустин назвал Россию одним из лидеров глобального рынка зерна
Мишустин назвал Россию одним из лидеров глобального рынка зерна - РИА Новости, 22.07.2025
Мишустин назвал Россию одним из лидеров глобального рынка зерна
Россия является одним из лидеров глобального рынка зерна и вносит существенный вклад в укрепление мировой продовольственной безопасности, заявил премьер-министр РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T08:51:00+03:00
2025-07-22T10:01:00+03:00
россия
михаил мишустин
в мире
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ЧИТА, 22 июля - РИА Новости. Россия является одним из лидеров глобального рынка зерна и вносит существенный вклад в укрепление мировой продовольственной безопасности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Высокий уровень собственного производства позволяет нам поставлять сельскохозяйственную продукцию за рубеж. Тем самым - вносить существенный вклад в укрепление мировой продовольственной безопасности. В ее основе, как вы знаете, зерновые культуры. Россия здесь является одним из лидеров глобального рынка", - сказал Мишустин на совещании по вопросу о развитии экспорта зерна. Премьер напомнил, что в прошлом году аграрии собрали хороший урожай - почти 130 миллионов тонн зерновых и зернобобовых. "Полностью закрыли внутренние потребности, что дало возможность направить рекордные объемы - для продажи в другие государства", - добавил глава правительства РФ.По словам Мишустина, российские власти продолжат оказывать широкую поддержку отечественным сельхозпроизводителям. "Для хороших результатов в аграрном секторе требуются и удобрения. Правительство контролирует их доступность. Направили необходимые объемы топлива для обеспечения сезонных полевых работ. Совершенствуем также механизм льготного лизинга, чтобы сельхозпроизводители могли обновлять парк техники - трактора, комбайны и другие машины", - уточнил премьер.Он подчеркнул, что Россия будет продолжать комплексную работу по организации транспортировки продукции аграриев."Развиваем портовую инфраструктуру. За прошлый год мощности по перевалке зерна выросли примерно на 10 миллионов тонн - до почти 85 миллионов. И такая работа продолжится. Расширяем пропускную способность подъездных путей к портам. За шесть лет по поручению президента (России Владимира Путина - ред.) провозные возможности Азово-Черноморского и Восточного направлений нарастим в общей сложности более чем на 50 миллионов тонн", - рассказал премьер.
https://ria.ru/20250722/lut-2030540282.html
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россия, михаил мишустин, в мире, владимир путин
Россия, Михаил Мишустин, В мире, Владимир Путин
Мишустин назвал Россию одним из лидеров глобального рынка зерна

Премьер-министр Мишустин назвал Россию одним из лидеров глобального рынка зерна

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание "О развитии экспорта зерна" в Чите. 22 июля 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание О развитии экспорта зерна в Чите. 22 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание "О развитии экспорта зерна" в Чите. 22 июля 2025
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ЧИТА, 22 июля - РИА Новости. Россия является одним из лидеров глобального рынка зерна и вносит существенный вклад в укрепление мировой продовольственной безопасности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Высокий уровень собственного производства позволяет нам поставлять сельскохозяйственную продукцию за рубеж. Тем самым - вносить существенный вклад в укрепление мировой продовольственной безопасности. В ее основе, как вы знаете, зерновые культуры. Россия здесь является одним из лидеров глобального рынка", - сказал Мишустин на совещании по вопросу о развитии экспорта зерна.
Совещание о развитии экспорта зерна в Чите. 22 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Министр сельского хозяйства рассказала о посевной кампании в России
Вчера, 08:42
Премьер напомнил, что в прошлом году аграрии собрали хороший урожай - почти 130 миллионов тонн зерновых и зернобобовых.
"Полностью закрыли внутренние потребности, что дало возможность направить рекордные объемы - для продажи в другие государства", - добавил глава правительства РФ.
По словам Мишустина, российские власти продолжат оказывать широкую поддержку отечественным сельхозпроизводителям. "Для хороших результатов в аграрном секторе требуются и удобрения. Правительство контролирует их доступность. Направили необходимые объемы топлива для обеспечения сезонных полевых работ. Совершенствуем также механизм льготного лизинга, чтобы сельхозпроизводители могли обновлять парк техники - трактора, комбайны и другие машины", - уточнил премьер.
Он подчеркнул, что Россия будет продолжать комплексную работу по организации транспортировки продукции аграриев.
"Развиваем портовую инфраструктуру. За прошлый год мощности по перевалке зерна выросли примерно на 10 миллионов тонн - до почти 85 миллионов. И такая работа продолжится. Расширяем пропускную способность подъездных путей к портам. За шесть лет по поручению президента (России Владимира Путина - ред.) провозные возможности Азово-Черноморского и Восточного направлений нарастим в общей сложности более чем на 50 миллионов тонн", - рассказал премьер.
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В АКРА озвучили прогноз по урожаю зерна на 2025 год
20 июля, 08:29
 
РоссияМихаил МишустинВ миреВладимир Путин
 
 
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