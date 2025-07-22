https://ria.ru/20250722/mishustin-2030538066.html

Мишустин посетил Забайкальский краевой перинатальный центр

Мишустин посетил Забайкальский краевой перинатальный центр - РИА Новости, 22.07.2025

Мишустин посетил Забайкальский краевой перинатальный центр

Глава правительства России Михаил Мишустин в рамках поездки в Читу посетил Забайкальский краевой перинатальный центр, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T07:54:00+03:00

2025-07-22T07:54:00+03:00

2025-07-22T12:19:00+03:00

забайкальский край

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

михаил мишустин

общество

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ЧИТА, 22 июл - РИА Новости. Глава правительства России Михаил Мишустин в рамках поездки в Читу посетил Забайкальский краевой перинатальный центр, передает корреспондент РИА Новости.Премьеру показали отделение антенатальной охраны плода, в том числе кабинет кардиотокограммы и сенсорную комнату.В сенсорной комнате как раз в этот момент проходило занятие для будущих родителей в рамках подготовки к партнерским родам.Также главе кабмина продемонстрировали аппарат для самоконтроля показателей давления у беременных женщин.В отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных Мишустин осмотрел реанимационный зал и ознакомился с работой поста дистанционного наблюдения. Кроме того, премьеру продемонстрировали, как мама может онлайн увидеть своего малыша, находящегося в боксе в этом отделении."Очень по-человечески, она (мама) может все видеть... Оказывается, колонка рядом стоит - мама может слышать голос ребенка, и ребенок может слышать голос мамы", - отметил Мишустин.Забайкальский краевой перинатальный центр открылся в 2011 году. Это ключевое учреждение службы акушерства и гинекологии региона, рассчитанное на 153 места. Оснащение центра и квалификация персонала позволяют принимать сложные роды.Всего в центре с момента его открытия родились более 43 тысяч детей, среди них 530 с экстремально низкой массой тела. Треть от общего числа родов в Забайкалье принимают именно в этом центре.Одним из подразделений является консультативно-диагностический центр, оказывающий консультативную помощь беременным женщинам высокой степени риска. Он рассчитан на 100 посещений в смену.В отделении вспомогательных репродуктивных технологий ежегодно проводится более 600 программ ЭКО. Также в центре есть школа материнства, курсы подготовки к партнерским родам.Кроме того, на базе перинатального центра работает центр медико-социальной помощи. Он оказывает комплексную поддержку и сопровождение беременных женщин, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, предоставляет им психологическую и социально-правовую помощь. Ежегодно в этот центр обращаются более 2,4 тысячи женщин, около 16% из них после прохождения консультаций сохранили беременность.Особой задачей перинатального центра является координация работы по маршрутизации беременных, рожениц и родильниц в Забайкальском крае. Здесь создан акушерский дистанционный консультативный центр, который работает в режиме онлайн круглосуточно. Ежегодно проводится более 3,5 тысячи таких консультаций.Перинатальный центр обеспечен медицинскими кадрами более чем на 78%, укомплектованность акушерами-гинекологами составляет 80%, неонатологами - более 94%, анестезиологами-реаниматологами - более 85%, средним медперсоналом - 81%. Общее число сотрудников - 248 человек.Забайкальский краевой перинатальный центр стал первым и единственным в регионе обладателем сертификата качества и безопасности медицинской деятельности Росздравнадзора.

https://realty.ria.ru/20250721/mishustin-2030346625.html

https://ria.ru/20250721/mishustin-2030334347.html

https://ria.ru/20250722/mishustin-2030512898.html

забайкальский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

забайкальский край, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), михаил мишустин, общество