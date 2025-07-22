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Мишустин похвалил Забайкальский краевой перинатальный центр - РИА Новости, 22.07.2025
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12:15 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/mishustin--2030583604.html
Мишустин похвалил Забайкальский краевой перинатальный центр
Мишустин похвалил Забайкальский краевой перинатальный центр - РИА Новости, 22.07.2025
Мишустин похвалил Забайкальский краевой перинатальный центр
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи с губернатором Забайкалья Александром Осиповым похвалил работу Забайкальского краевого перинатального... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T12:15:00+03:00
2025-07-22T12:15:00+03:00
михаил мишустин
александр осипов
россия
общество
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ЧИТА, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи с губернатором Забайкалья Александром Осиповым похвалил работу Забайкальского краевого перинатального центра за применение технических новинок и современные методы работы. "Сегодня мы с вами посетили перинатальный центр. Причем это такой ключевой медицинский центр, который является типологическим для многих центров здесь - и вообще в Забайкалье, и округе Дальневосточном. И, конечно, те современные методы дают возможность удаленно общаться с ребеночком из реанимации, технические новинки - возможности сканирования по любому направлению, которое интересует будущих маму или папу - это все очень здорово, современно", - сказал Мишустин. Глава кабмина добавил, что для дальнейшего развития медицины в Забайкалье главе региона необходимо держать на контроле ход строительства новой детской клинической больницы. Забайкальский краевой перинатальный центр - ключевое учреждение службы акушерства и гинекологии региона, мощностью в 153 койки, оказывающее квалифицированную, высокотехнологичную медицинскую помощь. Более 70% пациентов центра - жители районов края.
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михаил мишустин, александр осипов, россия, общество
Михаил Мишустин, Александр Осипов, Россия, Общество
Мишустин похвалил Забайкальский краевой перинатальный центр

Мишустин похвалил Забайкальский краевой перинатальный центр за методы работы

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства Михаил Мишустин во время посещения Забайкальского краевого перинатального центра в Чите
Председатель правительства Михаил Мишустин во время посещения Забайкальского краевого перинатального центра в Чите - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства Михаил Мишустин во время посещения Забайкальского краевого перинатального центра в Чите
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ЧИТА, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи с губернатором Забайкалья Александром Осиповым похвалил работу Забайкальского краевого перинатального центра за применение технических новинок и современные методы работы.
"Сегодня мы с вами посетили перинатальный центр. Причем это такой ключевой медицинский центр, который является типологическим для многих центров здесь - и вообще в Забайкалье, и округе Дальневосточном. И, конечно, те современные методы дают возможность удаленно общаться с ребеночком из реанимации, технические новинки - возможности сканирования по любому направлению, которое интересует будущих маму или папу - это все очень здорово, современно", - сказал Мишустин.
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Забайкальского краевого перинатального центра в Чите
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Забайкальского краевого перинатального центра в Чите - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Забайкальского краевого перинатального центра в Чите
Глава кабмина добавил, что для дальнейшего развития медицины в Забайкалье главе региона необходимо держать на контроле ход строительства новой детской клинической больницы.
Забайкальский краевой перинатальный центр - ключевое учреждение службы акушерства и гинекологии региона, мощностью в 153 койки, оказывающее квалифицированную, высокотехнологичную медицинскую помощь. Более 70% пациентов центра - жители районов края.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время презентации Забайкальского зернового терминала в Чите. 22 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
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Вчера, 09:55
 
Михаил МишустинАлександр ОсиповРоссияОбщество
 
 
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