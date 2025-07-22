Мишустин похвалил Забайкальский краевой перинатальный центр
Мишустин похвалил Забайкальский краевой перинатальный центр за методы работы
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства Михаил Мишустин во время посещения Забайкальского краевого перинатального центра в Чите
Председатель правительства Михаил Мишустин во время посещения Забайкальского краевого перинатального центра в Чите
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ЧИТА, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи с губернатором Забайкалья Александром Осиповым похвалил работу Забайкальского краевого перинатального центра за применение технических новинок и современные методы работы.
"Сегодня мы с вами посетили перинатальный центр. Причем это такой ключевой медицинский центр, который является типологическим для многих центров здесь - и вообще в Забайкалье, и округе Дальневосточном. И, конечно, те современные методы дают возможность удаленно общаться с ребеночком из реанимации, технические новинки - возможности сканирования по любому направлению, которое интересует будущих маму или папу - это все очень здорово, современно", - сказал Мишустин.
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Забайкальского краевого перинатального центра в Чите
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Забайкальского краевого перинатального центра в Чите
Глава кабмина добавил, что для дальнейшего развития медицины в Забайкалье главе региона необходимо держать на контроле ход строительства новой детской клинической больницы.
Забайкальский краевой перинатальный центр - ключевое учреждение службы акушерства и гинекологии региона, мощностью в 153 койки, оказывающее квалифицированную, высокотехнологичную медицинскую помощь. Более 70% пациентов центра - жители районов края.