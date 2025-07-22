https://ria.ru/20250722/mishustin--2030583604.html

Мишустин похвалил Забайкальский краевой перинатальный центр

Мишустин похвалил Забайкальский краевой перинатальный центр - РИА Новости, 22.07.2025

Мишустин похвалил Забайкальский краевой перинатальный центр

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи с губернатором Забайкалья Александром Осиповым похвалил работу Забайкальского краевого перинатального... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T12:15:00+03:00

2025-07-22T12:15:00+03:00

2025-07-22T12:15:00+03:00

михаил мишустин

александр осипов

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030546283_0:186:2980:1862_1920x0_80_0_0_e015627535825cecd590b30780fb8ff0.jpg

ЧИТА, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи с губернатором Забайкалья Александром Осиповым похвалил работу Забайкальского краевого перинатального центра за применение технических новинок и современные методы работы. "Сегодня мы с вами посетили перинатальный центр. Причем это такой ключевой медицинский центр, который является типологическим для многих центров здесь - и вообще в Забайкалье, и округе Дальневосточном. И, конечно, те современные методы дают возможность удаленно общаться с ребеночком из реанимации, технические новинки - возможности сканирования по любому направлению, которое интересует будущих маму или папу - это все очень здорово, современно", - сказал Мишустин. Глава кабмина добавил, что для дальнейшего развития медицины в Забайкалье главе региона необходимо держать на контроле ход строительства новой детской клинической больницы. Забайкальский краевой перинатальный центр - ключевое учреждение службы акушерства и гинекологии региона, мощностью в 153 койки, оказывающее квалифицированную, высокотехнологичную медицинскую помощь. Более 70% пациентов центра - жители районов края.

https://ria.ru/20250722/mishustin-2030551772.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил мишустин, александр осипов, россия, общество