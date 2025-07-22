https://ria.ru/20250722/mintrans-2030729575.html
Минтранс создал оперштаб после повреждения шлюза на Волге
Минтранс создал оперштаб после повреждения шлюза на Волге - РИА Новости, 22.07.2025
Минтранс создал оперштаб после повреждения шлюза на Волге
Минтранс РФ создал оперштаб для координации работ на Городецком гидроузле на Волге, где из-за повреждения шлюза остановлено судоходство, сроки возобновления... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T22:10:00+03:00
2025-07-22T22:10:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Минтранс РФ создал оперштаб для координации работ на Городецком гидроузле на Волге, где из-за повреждения шлюза остановлено судоходство, сроки возобновления навигации будут определены после исследовательских работ, сообщило министерство. Шлюзование и движение судов на Городецком гидроузле на Волге приостановлено из-за повреждения шлюза, сообщила ранее во вторник Приволжская транспортная прокуратура. "В Минтрансе создан оперативный штаб для координации работ на Городецком гидроузле... На площадке находится вся необходимая техника, в том числе 17 самосвалов, баржа-буксир, кран и экскаваторы с гидромолотом. Последние будут проводить работы по демонтажу аварийной конструкции, которая в настоящее время мешает проходу судов", - говорится в сообщении. В министерстве добавили, что точные сроки возобновления навигации по Волге в Нижегородской области будут определены после проведения комплекса исследовательских работ.
https://ria.ru/20250712/sudno-2028773733.html
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россия, нижегородская область, происшествия
Россия, Нижегородская область, Происшествия
Минтранс создал оперштаб после повреждения шлюза на Волге
Минтранс создал оперштаб для координации работ на Городецком гидроузле на Волге
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Минтранс РФ создал оперштаб для координации работ на Городецком гидроузле на Волге, где из-за повреждения шлюза остановлено судоходство, сроки возобновления навигации будут определены после исследовательских работ, сообщило министерство.
Шлюзование и движение судов на Городецком гидроузле на Волге приостановлено из-за повреждения шлюза, сообщила ранее во вторник Приволжская транспортная прокуратура.
"В Минтрансе создан оперативный штаб для координации работ на Городецком гидроузле... На площадке находится вся необходимая техника, в том числе 17 самосвалов, баржа-буксир, кран и экскаваторы с гидромолотом. Последние будут проводить работы по демонтажу аварийной конструкции, которая в настоящее время мешает проходу судов", - говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что точные сроки возобновления навигации по Волге в Нижегородской области
будут определены после проведения комплекса исследовательских работ.