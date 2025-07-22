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В Тульской области за ночь уничтожили три беспилотника

В Тульской области за ночь уничтожили три беспилотника - РИА Новости, 22.07.2025

В Тульской области за ночь уничтожили три беспилотника

ПВО уничтожила ночью над Тульской областью три украинских беспилотника, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T06:55:00+03:00

2025-07-22T06:55:00+03:00

2025-07-22T06:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

тульская область

дмитрий миляев

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. ПВО уничтожила ночью над Тульской областью три украинских беспилотника, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале."Ночью киевский режим снова предпринял попытку атаковать территорию региона. В результате боевой работы подразделений ПВО Минобороны России три беспилотника ВСУ были уничтожены", - написал глава региона.Пострадавших нет, разрушений инфраструктуры и зданий не зафиксировано, добавил губернатор.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

тульская область

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Дарья Буймова

безопасность, тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины