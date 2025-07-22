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В Тульской области за ночь уничтожили три беспилотника
В Тульской области за ночь уничтожили три беспилотника - РИА Новости, 22.07.2025
В Тульской области за ночь уничтожили три беспилотника
ПВО уничтожила ночью над Тульской областью три украинских беспилотника, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T06:55:00+03:00
2025-07-22T06:55:00+03:00
2025-07-22T06:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
тульская область
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. ПВО уничтожила ночью над Тульской областью три украинских беспилотника, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале."Ночью киевский режим снова предпринял попытку атаковать территорию региона. В результате боевой работы подразделений ПВО Минобороны России три беспилотника ВСУ были уничтожены", - написал глава региона.Пострадавших нет, разрушений инфраструктуры и зданий не зафиксировано, добавил губернатор.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
тульская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Тульская область, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
В Тульской области за ночь уничтожили три беспилотника
Миляев: в Тульской области за ночь уничтожили три беспилотника