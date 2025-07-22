https://ria.ru/20250722/migranty-2030700224.html

Минск призвал Вильнюс к диалогу по теме мигрантов

Минск призвал Вильнюс к диалогу по теме мигрантов - РИА Новости, 22.07.2025

Минск призвал Вильнюс к диалогу по теме мигрантов

Минск призывает Вильнюс к уважительному диалогу по теме решения проблемы нелегальной миграции, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T18:34:00+03:00

2025-07-22T18:34:00+03:00

2025-07-22T18:34:00+03:00

в мире

белоруссия

минск

вильнюс

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930422370_0:218:2868:1831_1920x0_80_0_0_1f6ad123d567ffac637aae4beb37b845.jpg

МИНСК, 22 июл - РИА Новости. Минск призывает Вильнюс к уважительному диалогу по теме решения проблемы нелегальной миграции, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков. "Призываем литовских партнеров сосредоточиться на диалоге, как это неоднократно предлагала Беларусь, вместо поиска мифических объяснений. Мы, как и прежде, готовы к сотрудничеству на основе фактов и взаимного уважения", - заявил он в комментарии, распространенном пресс-службой белорусского внешнеполитического ведомства. Он также прокомментировал заявления командира пограничной заставы Капчяместис Альгиса Киселюса, который высказал свои подозрения, что в Белоруссии нелегальных мигрантов якобы обучают быстрому преодолению физического заграждения на границе с Литвой. "С чувством искреннего любопытства мы ознакомилась с заявлениями главы литовской погранзаставы господина Киселюса о так называемых курсах по преодолению заборов для мигрантов на белорусской территории. Высказанные идеи, безусловно, оригинальны, но вызывают ряд вопросов", - отметил пресс-секретарь. "Почему бы литовским пограничникам не получить у задержанных мигрантов информацию о конкретном местонахождении упомянутых тренировочных объектов? Беларусь готова организовать для господина Киселюса и его коллег совместный выезд на приграничные территории для проверки этих данных", - продолжил он. Вместе с тем, отметил Варанков, в Минске считают важным напомнить, что ключевые проблемы миграционного кризиса лежат в иной плоскости. "Почему литовские власти по-прежнему не дают ответов по фактам жестокого обращения с мигрантами и не комментируют роль своих граждан, задержанных за организацию нелегальных переходов?" - подчеркнул он. Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран. С 2021 года общее число погибших беженцев, обнаруженных на границе Белоруссии с Евросоюзом, достигло минимум 76.

https://ria.ru/20250522/belorussija-2018472353.html

https://ria.ru/20250717/protest-2029646500.html

https://ria.ru/20250719/belorussija-2030151700.html

белоруссия

минск

вильнюс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, минск, вильнюс, евросоюз