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Минск призвал Вильнюс к диалогу по теме мигрантов - РИА Новости, 22.07.2025
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18:34 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/migranty-2030700224.html
Минск призвал Вильнюс к диалогу по теме мигрантов
Минск призвал Вильнюс к диалогу по теме мигрантов - РИА Новости, 22.07.2025
Минск призвал Вильнюс к диалогу по теме мигрантов
Минск призывает Вильнюс к уважительному диалогу по теме решения проблемы нелегальной миграции, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T18:34:00+03:00
2025-07-22T18:34:00+03:00
в мире
белоруссия
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МИНСК, 22 июл - РИА Новости. Минск призывает Вильнюс к уважительному диалогу по теме решения проблемы нелегальной миграции, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков. "Призываем литовских партнеров сосредоточиться на диалоге, как это неоднократно предлагала Беларусь, вместо поиска мифических объяснений. Мы, как и прежде, готовы к сотрудничеству на основе фактов и взаимного уважения", - заявил он в комментарии, распространенном пресс-службой белорусского внешнеполитического ведомства. Он также прокомментировал заявления командира пограничной заставы Капчяместис Альгиса Киселюса, который высказал свои подозрения, что в Белоруссии нелегальных мигрантов якобы обучают быстрому преодолению физического заграждения на границе с Литвой. "С чувством искреннего любопытства мы ознакомилась с заявлениями главы литовской погранзаставы господина Киселюса о так называемых курсах по преодолению заборов для мигрантов на белорусской территории. Высказанные идеи, безусловно, оригинальны, но вызывают ряд вопросов", - отметил пресс-секретарь. "Почему бы литовским пограничникам не получить у задержанных мигрантов информацию о конкретном местонахождении упомянутых тренировочных объектов? Беларусь готова организовать для господина Киселюса и его коллег совместный выезд на приграничные территории для проверки этих данных", - продолжил он. Вместе с тем, отметил Варанков, в Минске считают важным напомнить, что ключевые проблемы миграционного кризиса лежат в иной плоскости. "Почему литовские власти по-прежнему не дают ответов по фактам жестокого обращения с мигрантами и не комментируют роль своих граждан, задержанных за организацию нелегальных переходов?" - подчеркнул он. Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран. С 2021 года общее число погибших беженцев, обнаруженных на границе Белоруссии с Евросоюзом, достигло минимум 76.
https://ria.ru/20250522/belorussija-2018472353.html
https://ria.ru/20250717/protest-2029646500.html
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в мире, белоруссия, минск, вильнюс, евросоюз
В мире, Белоруссия, Минск, Вильнюс, Евросоюз
Минск призвал Вильнюс к диалогу по теме мигрантов

МИД Белоруссии призывал Вильнюс к уважительному диалогу по теме миграции

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкКонтрольно-пропускной пункт "Котловка" на белорусско-литовской границе
Контрольно-пропускной пункт Котловка на белорусско-литовской границе - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
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Контрольно-пропускной пункт "Котловка" на белорусско-литовской границе. Архивное фото
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МИНСК, 22 июл - РИА Новости. Минск призывает Вильнюс к уважительному диалогу по теме решения проблемы нелегальной миграции, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков.
"Призываем литовских партнеров сосредоточиться на диалоге, как это неоднократно предлагала Беларусь, вместо поиска мифических объяснений. Мы, как и прежде, готовы к сотрудничеству на основе фактов и взаимного уважения", - заявил он в комментарии, распространенном пресс-службой белорусского внешнеполитического ведомства.
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Он также прокомментировал заявления командира пограничной заставы Капчяместис Альгиса Киселюса, который высказал свои подозрения, что в Белоруссии нелегальных мигрантов якобы обучают быстрому преодолению физического заграждения на границе с Литвой.
"С чувством искреннего любопытства мы ознакомилась с заявлениями главы литовской погранзаставы господина Киселюса о так называемых курсах по преодолению заборов для мигрантов на белорусской территории. Высказанные идеи, безусловно, оригинальны, но вызывают ряд вопросов", - отметил пресс-секретарь.
"Почему бы литовским пограничникам не получить у задержанных мигрантов информацию о конкретном местонахождении упомянутых тренировочных объектов? Беларусь готова организовать для господина Киселюса и его коллег совместный выезд на приграничные территории для проверки этих данных", - продолжил он.
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Вместе с тем, отметил Варанков, в Минске считают важным напомнить, что ключевые проблемы миграционного кризиса лежат в иной плоскости. "Почему литовские власти по-прежнему не дают ответов по фактам жестокого обращения с мигрантами и не комментируют роль своих граждан, задержанных за организацию нелегальных переходов?" - подчеркнул он.
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран. С 2021 года общее число погибших беженцев, обнаруженных на границе Белоруссии с Евросоюзом, достигло минимум 76.
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